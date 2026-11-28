باشگاه خبرنگاران جوان - قطع طولانی برق در شهرک کیانمهرشهرستان کرج استان البرز سبب بروز مشکلاتی برای ساکنان این مناطق شده است. برخی ساکنان این شهرک نسبت به بروز این مشکل گلایه کرده وخواستار توجه جدی مسوولان مربوطه برای رفع آن شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، قطعی برق در شهرک کیان مهرشهرستان کرج استان البرز هر روز به مدت ۲ ساعت و امروز هم صبح ساعت ۹ تا ۱۲ و الان هم از ساعت ۱۵ قطع است. حالا که در آستانه زمستان هستیم وخنک کننده‌ها در سطح کشور خاموش هستند، لطفا پیگیری کنید.