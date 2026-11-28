باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال بانوان ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶، به مصاف ژاپن، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رفت. ملی‌پوشان هندبال بانوان ایران با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ مغلوب ژاپن شدند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران نیز پیش از این با کسب دو پیروزی در مرحله گروهی و اندوختن چهار امتیاز، صعود خود به جمع هشت تیم برتر آسیا را قطعی کرده بود و اکنون باید منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله یک‌چهارم نهایی باشد.

گفتنی است، چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.