باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باب وودوارد، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی و از افشاگران رسوایی واترگیت، در گفت‌وگویی درباره کتاب خاطرات تازه خود با عنوان «اسرار»، دونالد ترامپ را «کابوسی» برای آمریکا توصیف کرد و گفت رئیس‌جمهور این کشور با آغاز جنگ علیه ایران، اقدامی خطرناک و خارج از سنت سیاسی ایالات متحده انجام داده است.

وودوارد در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت: «ترامپ نه‌فقط برای آمریکا، بلکه برای جهان خطرناک است.»

او با اشاره به جنگ علیه ایران تأکید کرد: «از آنجا که سال‌هاست در این حوزه کار می‌کنم، به دنبال یافتن خط اصلی ماجرا و درک مهم‌ترین اقدام ترامپ هستم و آن، آغاز جنگ علیه ایران است. سنت موفق آمریکا این بوده است که وقتی مورد حمله قرار می‌گیریم، جنگ را آغاز کنیم، نه اینکه آغازگر جنگ باشیم».

این روزنامه‌نگار آمریکایی با مقایسه ترامپ و ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، گفت ترامپ از نیکسون نیز بدتر است. به گفته او، حزب جمهوری‌خواه در دوران نیکسون در برابر رئیس‌جمهور وقت ایستاد و با وادار کردن او به استعفا، از منافع کشور محافظت کرد؛ اما جمهوری‌خواهان امروز در برخورد با ترامپ و دفاع از حزب و آمریکا منفعل هستند.

وودوارد افزود آغاز و ادامه جنگ علیه ایران از جمله اقداماتی است که ترامپ به خاطر آن در تاریخ به یاد آورده خواهد شد و این مسئله خطر بزرگی برای جهان به شمار می‌رود.

او گفت: «ترامپ یک کابوس است؛ بسیار بدتر از نیکسون. آغاز جنگ با ایران و ادامه دادن آن. به نظرم این یکی از اقداماتی است که ترامپ به خاطر آن در تاریخ به یاد آورده خواهد شد و این موضوع خطر بسیار بزرگی است».

او در ادامه گفت: «اینکه رئیس‌جمهور جنگی را آغاز کند... ما هر بار که جنگی را آغاز کرده‌ایم، شکست خورده‌ایم؛ ویتنام نمونه آن است. نباید چنین کاری کرد. من در دوران جنگ ویتنام در نیروی دریایی بودم و هنوز نتوانسته‌ام آن جنگ را از ذهنم بیرون کنم. اینکه رئیس‌جمهوری بدون هیچ تحریک و دلیلی چنین جنگی را آغاز کند، کاملاً خارج از سنت و رویکرد معمول رؤسای‌جمهور آمریکا است. همین مسئله او را به بدترین رئیس‌جمهور تاریخ تبدیل می‌کند».

کتاب «اسرار» بیست‌وچهارمین اثر وودوارد است و علاوه بر تجربه‌های حرفه‌ای او، به خاطرات شخصی و ترس‌هایی می‌پردازد که در طول زندگی با آنها روبه‌رو بوده است. او در این کتاب از تجربه حضور در نیروی دریایی آمریکا در دوران جنگ ویتنام، فعالیت روزنامه‌نگاری و نقش خود در افشای رسوایی واترگیت و سقوط نیکسون نوشته است.

منبع: گاردین