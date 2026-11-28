باشگاه خبرنگاران جوان - محمد راستی‌کردار، مدیرکل پست استان فارس، در جلسه هم‌اندیشی با مدیرکل امور عشایری استان از تخصیص کد پستی به ۵۱۸ مکان عشایری بصورت پایلوت در کل استان فارس خبر داد و گفت: تاکنون برای ۱۹۹ مکان در بوانات، ۳۴ مکان در زرین‌دشت و ۲۴ مکان در لارستان نیز کد پستی تخصیص یافته است.

او افزود: استان فارس از نظر تعداد مکان‌های عشایری ژئوکدشده، در سطح کشور پیشتاز است. به گفته راستی‌کردار، ارائه اطلاعات مکانی از سوی جامعه عشایری، پیش‌نیاز تخصیص کد پستی به این مکان‌هاست.

مدیرکل پست فارس با اشاره به ظرفیت اتحادیه‌های عشایری در ارائه خدمات به مناطق دورافتاده اظهار کرد: پست برای فراهم‌کردن زمینه فروش مستقیم محصولات عشایری و حذف واسطه‌ها، بستر فعالیت در تجارت الکترونیک را آماده کرده است. برای بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی‌های عشایری در دریافت و ارسال مرسولات نیز انعقاد قرارداد و برگزاری دوره‌های آموزشی ضروری است.

کریمی، مدیرکل امور عشایری استان فارس، ضمن قدردانی از خدمات پست به جامعه عشایری، بر ضرورت توسعه تجارت الکترونیک و بازاریابی محصولات این جامعه تأکید کرد. وی همچنین از آماده‌سازی پیش‌زمینه‌های توسعه تجارت الکترونیک عشایری در سروستان و نی‌ریز خبر داد.

در ادامه جلسه، سعید شعبانی معاون فنی و بازرگانی پست فارس، با اشاره به ضرورت آشنایی نمایندگان و جامعه عشایری با مفاد تفاهم‌نامه، بر برگزاری جلسات کارشناسی و دوره‌های آموزشی تأکید کرد. وی مراحل اجرای طرح را شامل معرفی نمایندگان پستی در شهرستان‌ها، شناسایی فروشگاه‌های مستعد، معرفی و فروش محصولات در بستر‌های مجازی و سپس ارزیابی و بازنگری فرایند‌ها دانست.

بر اساس اعلام حاضران در این نشست، طرح «سیاه‌چادر تا مشتری» نیز با هدف اتصال مستقیم تولیدکنندگان عشایری به خریداران پیش‌بینی شده است. با اجرای این طرح، عشایر می‌توانند محصولاتی از جمله صنایع‌دستی و لبنیات را بدون واسطه در بستر تجارت الکترونیک عرضه کنند.

گفتنی است منظور از ژئوکد، تخصیص طول و عرض جغرافیایی به کد پستی است.

منبع: پست فارس