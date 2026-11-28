باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه ورایتی در گزارشی اختصاصی، فهرست ۴۲ فیلم واجد شرایط رقابت در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۷ را منتشر کرد که نام «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی از ایران نیز در میان آنها به چشم می‌خورد.

این فیلم پیش‌تر در نخستین نمایش جهانی خود در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان کره جنوبی، جایزه بهترین فیلم این رویداد را به دست آورد و با کسب این جایزه، واجد شرایط رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی نودونهمین دوره جوایز اسکار شد.

«غذای نیمروز» داستان معلمی روستایی را روایت می‌کند که پس از قطع کمک‌های مالی برای تأمین غذای دانش‌آموزان، تلاش می‌کند مانع محرومیت کودکان از تحصیل و تعطیلی مدرسه شود؛ تلاشی که او را با انتخاب‌های دشوار اخلاقی روبه‌رو می‌کند.

این فیلم ۱۳۳ دقیقه‌ای با بازی محمد رحیمی، به تهیه‌کنندگی امیر بنان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده است. مجیدی فیلم‌نامه این اثر را با همکاری هومن بهمنش نوشته که مدیریت فیلم‌برداری آن را نیز بر عهده داشته است.

نامزد‌های پایانی هشتادوچهارمین دوره جوایز گلدن گلوب روز ۱۶ آذر ۱۴۰۵ (هفتم دسامبر ۲۰۲۶) معرفی می‌شوند و آیین اهدای جوایز نیز ۲۰ دی ۱۴۰۵ (دهم ژانویه ۲۰۲۷) برگزار خواهد شد.

یک روایت مستند از جنگ چهل روزه در عسلویه

فیلم «ما، چند نفر بودیم» روایتی واقعی و مستند از یکی از بمباران‌های جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران آماده نمایش شد.

محسن خان‌جهانی مستندساز که آثاری، چون «پیچ سرهنگ»، «آزادراه»، «صندلی ۲۵۷»، «انت‌های خیابان پاستور»، «بر سر خاک» را در کارنامه مستندسازیش دارد، فیلمی را اماده نمایش دارد که درباره بمباران شرکت‌های یوتیلیتی عسلویه در جنگ ۴۰ روزه امریکا و اسرائیل علیه ایران است.

در جریان این حملات برخی زیرساخت‌های انرژی ایران در عسلویه هدف حمله قرار گرفت.

این مستند توسط آرش زاهدی اصل تدوین و آماده نمایش شده است.

«ما چندنفر بودیم» با تصاویری مستند از لحظه حادثه، این روایت تلخ را از جنگ چهل روزه، روایت می‌کند.

عوامل این مستند، تصویربردار: رضا حصاری، صدابردار: روح‌الله جعفر بیگلو، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: پدرام قره‌داغی، طراح پوستر: بنفشه جهانگیری هستند.

اصلاح رنگ و نور این فیلم به عهده رضا تیموری است و تهیه‌کنندگی آن را علی‌حسین خان‌جهانی برعهده داشته است.

محسن خان‌جهانی مستند دیگری به نام «یک روز از آن روزها» را درباره یکی دیگر از حوادث جنگ چهل روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران آماده نمایش دارد.

منبع: کانون پرورش فکری