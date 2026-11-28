باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت هفته بسیج همزمان با چهل‌وهفتمین سالگرد تأسیس بسیج مستضعفین، با حضور سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بسیجیان مرکز مقاومت بسیج شهید شوشتری این ستاد در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی برگزار شد.

سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم با بیان اینکه بسیجیان در لشکر عاشورایی اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارند، گفت: بسیج مکتب ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت به مردم است و بسیجیان در هر شرایطی برای دفاع از کشور، حفظ امنیت و آرامش جامعه و خدمت‌رسانی به مردم در میدان حضور دارند. امروز باید انتخاب کرد که یا در مسیر حسین ابن علی علیه السلام باشیم یا در سپاه یزید، راه میانه‌ای بین حق و باطل وجود ندارد. باید بین قرار گرفتن در سمت درست یا غلط تاریخ، انتخابمان را نهایی کنیم.

وی گفت: فرهنگ عاشورا جایگاهی مبنایی در تفکر بسیجی دارد. این مسیر، مسیر عزت، شرافت و ایستادگی است. مکتب امام حسین (ع) و فرهنگ شهادت استمرار دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را متوقف کند. امروز نیز نهضت‌های مقاومت اسلامی با همین تفکر در سراسر منطقه گسترش پیدا کرده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر اینکه بسیجی بودن به معنای فداکاری برای مردم است، اظهار کرد: بسیجی کسی است که رفاهش، خانه و خانواده‌اش، آسایش و همه تعلقاتش را فدای آرامش مردم می‌کند و در هر عرصه‌ای که کشور به حضور او نیاز داشته باشد، پیش‌قدم می‌شود. خدمت به مردم تنها به میدان نبرد محدود نیست و هر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی می‌تواند با روحیه بسیجی به جامعه خدمت کند. سادگی، دوری از تشریفات و تجمل، مردمی بودن و خدمت بی‌منت از خصوصیات بارز بسیجی حقیقی است.

فتاح با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور، افزود: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط، وفاداری، ایستادگی و روحیه بسیجی خود را نشان داده‌اند. ملت ایران با وجود فشار‌ها و تهدید‌های دشمن، میدان را ترک نکرده و با اتحاد و همبستگی از کشور دفاع کرده است. امروز با تاکید رهبر معظم انقلاب بر شعار هر ایرانی یک بسیجی، باید مراقب مرزبندی‌ها و خط‌کشی‌های زائد باشیم و بنا را بر جذب حداکثری و دفع حداقلی بگذاریم. بسیجی بودن به ظاهر، عنوان و عضویت سازمانی محدود نیست بلکه یک مکتب والای فکریست.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان امام در جریان حملات دشمن در جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: با وجود حملات به برخی مراکز تولیدی و صنعتی ستاد، کارکنان و مدیران با روحیه بسیجی در میدان ماندند و اجازه ندادند روند تولید و تأمین نیاز‌های مردم متوقف شود؛ حتی در شرایطی که جان کارکنان در معرض خطر قرار داشت، آنان با ایثار و مسئولیت‌پذیری برای تداوم فعالیت مجموعه‌ها تلاش کردند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: فعالیت‌های تولیدی و خدماتی ستاد در هر شرایطی باید استمرار داشته باشد. با وجود همه سختی‌ها و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه تلاش کرده‌ایم تولید داروی مورد نیاز کشور با اختلال مواجه نشود. همچنین مراکز آسیب‌دیده از جنگ با همت شبانه‌روزی کارکنان بازسازی شده‌اند و این اقدامات نشان‌دهنده عمق تفکر بسیجی در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. ستاد نسبت به عموم مردم به خصوص در مناطق محروم متعهد است بنابراین تلاش داریم تا خدمات ستاد را در این مناطق، گسترده‌تر و قدرتمندتر از گذشته ادامه دهیم.

وی همچنین بر ضرورت گسترش فرهنگ بسیجی در همه بخش‌های ستاد تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های خود را برای مشارکت همه مردم افزایش دهیم. هر فردی با هر توانایی و تخصصی می‌تواند در مسیر خدمت به کشور نقش‌آفرینی کند و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام نیز باید با همین نگاه، بیش از گذشته در خدمت مردم باشد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با قدردانی از تلاش مدیران، کارکنان و کارگران مجموعه‌های تابعه ستاد اظهار کرد: کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که پای کار انقلاب و مردم هستند. این روحیه باید حفظ و تقویت شود و با اتکا به همین ظرفیت، تولید صنایع افزایش یابد و خدمات بیشتری نیز به مردم ارائه شود.

فتاح در پایان گفت: بسیجی بودن افتخار بزرگی است و همه ما وظیفه داریم با روحیه خدمتگزاری، فداکاری و مسئولیت‌پذیری برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور تلاش کنیم.

در این مراسم، سردار فضل الله کفیل رئیس مرکز راهبردی و هم‌اندیشی سازمان بسیج مستضعفین نیز طی سخنانی با تأکید بر ضرورت ترویج و نهادینه‌سازی تفکر بسیجی در ساختار‌های اجرایی و سازمانی گفت: تفکر بسیجی باید علاوه بر باور و اندیشه، در تشکیلات و سازماندهی مجموعه‌ها نیز جاری شود تا بتوان با ایجاد سازمانی گسترده و مؤثر، از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل کشور بهره گرفت.

وی افزود: نقش تفکر بسیجی در ارتقای بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های اجرایی مشهود است؛ این تفکر موجب می‌شود پروژه‌ها بر اساس نیاز‌های واقعی جامعه تعریف شوند، نظارت بر اجرای آنها تقویت شود و منابع و امکانات با دقت و اثربخشی بیشتری به کار گرفته شوند.

رسول عاصمی فرمانده مرکز مقاومت بسیج شهید شوشتری ستاد اجرایی فرمان امام نیز در ابتدای مراسم گزارشی از وضعیت استقرار ارکان ساختاری این مرکز در چهار حوزه مقاومت ارائه داد و بر تمرکز مبنایی بر عمق بخشی مکتبی، جهاد فرهنگی و تبیین، محرومیت‌زدایی و دغدغه‌مندی اجتماعی تاکید کرد.