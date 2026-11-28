وقتی برای خرید مودم فیبر نوری به بازار مراجعه می‌کنید، احتمالاً نخستین سؤال شما درباره قیمت، سرعت وای‌فای یا سازگاری دستگاه با سرویس اینترنت است. بااین‌حال، مسئله دیگری هم وجود دارد که بهتر است پیش از انتخاب محصول به آن توجه کنید: آیا دستگاهی که قرار است بخرید، واقعاً نو و آکبند است؟این سؤال به‌خصوص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در میان گزینه‌های موجود با محصولات ریفر یا ریپک مواجه شوید.

نتربیت به‌تازگی محصول جدیدی برای مشترکان اینترنت فیبر نوری معرفی کرده است. مودم نتربیت NP-8245 علاوه بر امکانات ارتباطی، با تأکید بر آکبند بودن، تولید داخل و ضمانت سه‌ساله آونگ عرضه می‌شود. در ادامه بررسی می‌کنیم که این ویژگی‌ها چگونه می‌توانند در تصمیم شما برای خرید تأثیرگذار باشند.

پشت پرده بازار؛ مودم فیبر نوری ریفر، ریپک یا نو؟

اگر دو مودم مشخصات فنی نزدیک به یکدیگر داشته باشند، آیا می‌توان صرفاً بر اساس قیمت درباره ارزش خرید آن‌ها تصمیم گرفت؟ پاسخ به این سؤال بدون مشخص شدن وضعیت کالا چندان ساده نیست. هنگام مقایسه محصولات، بهتر است از فروشنده درباره نو بودن دستگاه، سابقه احتمالی استفاده یا بازسازی و وضعیت بسته‌بندی آن سؤال کنید.

وجود واژه‌هایی مانند ریفر و ریپک در بازار به این معنا نیست که هر محصول مشابه نتربیت لزوماً در یکی از این دسته‌ها قرار می‌گیرد. آنچه برای خریدار اهمیت دارد، شفاف بودن وضعیت همان دستگاهی است که قصد تهیه آن را دارد.

مزیت مودم نتربیت NP-8245 در این زمینه، عرضه به‌عنوان محصول نو است. بنابراین هنگام مقایسه آن با یک دستگاه ریفر، نباید تنها امکانات مشترک یا اختلاف قیمت را در نظر گرفت. وضعیت کالا و اعتبار ضمانت آن نیز باید بخشی از معیارهای مقایسه باشند. بهتر است این موارد پیش از پرداخت هزینه، نه پس از خرید، روشن شوند.

چرا خرید مودم فیبر نوری آکبند اهمیت دارد؟

خرید تجهیزات شبکه برای بسیاری از افراد بخشی از فرایند راه‌اندازی اینترنت فیبر نوری است. در چنین شرایطی، کسی دوست ندارد پس از انتخاب سرویس و تهیه تجهیزات، تازه درباره وضعیت دستگاه خود دچار تردید شود.

آکبند بودن محصول به خریدار امکان می‌دهد انتخاب خود را بر مبنای یک دستگاه نو انجام دهد. البته نو بودن به‌تنهایی جای بررسی مشخصات فنی، سازگاری یا شرایط ضمانت را نمی‌گیرد. ارزش این ویژگی زمانی بیشتر می‌شود که در کنار سایر معیارهای خرید قرار بگیرد.

مودم نتربیت NP-8245 با همین رویکرد معرفی شده است؛ محصولی نو که در ایران تولید می‌شود و سه سال گارانتی آونگ دارد. این ترکیب برای افرادی اهمیت دارد که هنگام خرید، علاوه بر امکانات دستگاه، به وضعیت کالا و خدمات پس از فروش نیز توجه می‌کنند.

مودم نتربیت NP-8245؛ انتخابی متفاوت در بازار فیبر نوری

این مودم نتربیت برای مشترکانی طراحی شده است که به زیرساخت اینترنت فیبر نوری یا FTTH دسترسی دارند. امکانات آن تنها به برقراری اتصال اینترنت محدود نمی‌شود و شبکه بی‌سیم، اتصالات سیمی و تلفن اینترنتی را نیز در بر می‌گیرد.

وجود چنین امکاناتی به خریدار اجازه می‌دهد نیازهای ارتباطی خانه یا محل کار خود را هنگام انتخاب دستگاه در نظر بگیرد. برای مثال، اگر استفاده از اتصال کابلی یا تلفن اینترنتی برای شما اهمیت دارد، بهتر است پیش از خرید به رابط‌های دستگاه توجه کنید.

نکته متمایزکننده محصول جدید نتربیت، در کنار این امکانات، همان وضعیت آکبند کالا و برخورداری از ضمانت مشخص است.

بررسی مشخصات و قابلیت‌های مودم فیبر نوری نتربیت

سازگاری با فناوری GPON و EPON

مودم نتربیت NP-8245 از فناوری xPON پشتیبانی می‌کند که شامل GPON و EPON است. این دستگاه برای استفاده با سرویس‌های فیبر نوری عرضه شده و از حالت‌های Bridge و Router نیز پشتیبانی می‌کند.

با توجه به امکان اعمال تنظیمات دستی، استفاده از دستگاه برای مشترکان سایر ارائه‌دهندگان اینترنت فیبر نوری نیز در نظر گرفته شده است. بهتر است پیش از تهیه مودم، اطلاعات اتصال و الزامات سرویس خود را از اپراتور دریافت کنید.

مودم فیبر نوری مخابرات؛ سازگاری با سامانه یارا

یکی از قابلیت‌های قابل توجه مودم نتربیت NP-8245، سازگاری با سامانه YARA ACS شرکت مخابرات ایران است. دستگاه با تنظیمات پیش‌فرض مخابرات عرضه می‌شود و برای مشترکان این سرویس، تنظیمات اینترنت به‌صورت خودکار از شبکه دریافت می‌شود.

به این ترتیب، مشترک مخابرات برای دریافت اینترنت نیازی به وارد کردن دستی تنظیمات مودم ندارد. البته شرایط برای کاربران سایر اپراتورها متفاوت است. این افراد باید اطلاعات مربوط به اتصال، مانند شناسه VLAN و در صورت نیاز نام کاربری و رمز عبور را از ارائه‌دهنده سرویس دریافت کرده و در دستگاه وارد کنند.

وای‌فای دوبانده AC1200؛ سرعت و پوشش شبکه بی‌سیم

شبکه بی‌سیم این دستگاه از استاندارد Wi-Fi 5 و دو باند فرکانسی ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند. سرعت اسمی باند نخست تا ۳۰۰ مگابیت و باند دوم تا ۸۶۷ مگابیت بر ثانیه اعلام شده است. این اعداد بیانگر ظرفیت اسمی شبکه بی‌سیم هستند، نه سرعت تضمین‌شده اینترنت.

مودم نتربیت NP-8245 به چهار آنتن خارجی با بهره 5dBi و فناوری 2×2 MIMO مجهز است. طبق راهنمای محصول، باند ۲.۴ گیگاهرتز برای دستگاه‌های دورتر و باند ۵ گیگاهرتز برای دستگاه‌های نزدیک‌تر و کاربردهایی مانند تماشای ویدیو مناسب است.

چهار پورت گیگابیتی و پشتیبانی از تلفن اینترنتی VoIP

چهار پورت شبکه با پشتیبانی از سرعت‌های ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه، امکان اتصال سیمی تجهیزات را فراهم می‌کنند. دستگاه همچنین دارای یک رابط VoIP برای اتصال تلفن و یک پورت USB 2.0 برای اشتراک فایل است.

برای استفاده از تلفن اینترنتی، داشتن سرویس فعال ضروری است. تنظیمات تلفن مشترکان مخابرات به‌صورت خودکار اعمال می‌شود؛ اما کاربران سایر اپراتورها باید اطلاعات موردنیاز را از ارائه‌دهنده سرویس دریافت کنند.

امکانات امنیتی و مدیریت شبکه

در اطلاعات معرفی محصول، قابلیت‌هایی مانند فایروال داخلی، رمزنگاری WPA3، شبکه مهمان، کنترل والدین و فیلتر MAC و URL ذکر شده‌اند. همچنین پشتیبانی از VPN، IPv6 و قابلیت QoS در مستندات معرفی دستگاه آمده است. قابلیت اخیر برای اولویت‌بندی ترافیک کاربردهایی مانند ویدیو، بازی و تماس صوتی در نظر گرفته شده است.

راهنمای تنظیمات بی‌سیم نیز امکان تغییر نام و رمز شبکه و ایجاد شبکه مهمان را برای هر دو باند توضیح می‌دهد. این راهنما به همراه مستندات راه‌اندازی اینترنت و تلفن، برای استفاده نمایندگان و مصرف‌کنندگان تهیه شده است.

مودم فیبر نوری با گارانتی آونگ؛ مزیتی فراتر از مشخصات فنی

هنگام خرید تجهیزات ارتباطی، بهتر است در کنار امکانات دستگاه به هویت شرکت ارائه‌دهنده ضمانت و مدت اعتبار آن نیز توجه کنید. مودم نتربیت NP-8245 با سه سال گارانتی آونگ عرضه می‌شود؛ مزیتی که در مقایسه با گزینه‌هایی که وضعیت کالا یا ضمانت آن‌ها روشن نیست، اهمیت دارد.

تولید داخل و نو بودن دستگاه نیز از دیگر ویژگی‌های معرفی‌شده برای این محصول هستند. در نتیجه، هنگام مقایسه قیمت‌ها باید توجه داشت که ارزش خرید تنها با شمارش پورت‌ها و بررسی سرعت اسمی وای‌فای مشخص نمی‌شود. اطلاع از وضعیت کالا و مدت ضمانت، تصویر کامل‌تری از انتخاب پیش روی شما ارائه می‌دهد.

آیا مودم نتربیت NP-8245 ارزش خرید دارد؟

اگر به زیرساخت فیبر نوری دسترسی دارید و به دنبال دستگاهی نو با امکانات ارتباطی متنوع هستید، محصول جدید نتربیت گزینه‌ای قابل بررسی است. پشتیبانی از xPON، سازگاری با سامانه یارا، وای‌فای دوبانده و پورت‌های گیگابیتی از قابلیت‌های اصلی آن هستند.

این محصول بزودی در سایت‌های معتبری مانند اسنپ شاپ، دیجیکالا و ... به فروش می‌رسد.