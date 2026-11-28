باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان فینال گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶ که به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری است، نمایندگان ایران روی شیاپچانگ رفتند که ثمره آن کسب یک مدال طلا و دو برنز بود.

نتایج نمایندگان ایران بدین شرح است:

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی به مصاف فادیا فرخان نفر دوم رنکینگ جهانی از اردن رفت. کیانی که مدال نقره المپیک پاریس را در کارنامه دارد، در دو راند متوالی شکست خورد و حذف شد تا روند نزولی‌اش ادامه یابد.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم، حنا زرین‌کمر کارش را با برتری مقابل نمایندگان چین و کره‌جنوبی آغاز کرد. او در سومین مبارزه برابر آناستازیا کاسمیچوا، نفر اول رنکینگ جهان از روسیه مغلوب شد تا کارش را در رده‌بندی دنبال کند. زرین‌کمر در جدال رده‌بندی، مقابل اسوتلانا سایدوا از ازبکستان به پیروزی دست یافت و مدال برنز کسب کرد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی حاجی‌موسایی در گام نخست برابر مون جین‌هو، نفر نخست رنکینگ جهانی از کره‌جنوبی به برتری رسید، اما سپس به آدریان ویسنته از اسپانیا باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم، رادین زینالی ابتدا آنتونیو از اسپانیا را دو بر یک شکست داد و سپس اسکار کواچیچ از کرواسی را در دو راند متوالی مغلوب کرد. زینالی در نیمه‌نهایی و در مبارزه‌ای تمام ایرانی برابر امیرسینا بختیاری به برتری دو بر یک رسید و راهی فینال شد. زینالی در گام پایانی، در دیداری سخت و نفس‌گیر با حساب دو بر یک، باتیرخان تولئوگالی از قزاقستان را مغلوب کرد و طلایی شد.

در همین وزن، امیرسینا بختیاری ابتدا استفان تارکوف از صربستان و سپس نیکلاس از آمریکا را بُرد و در ادامه با قبول شکست مقابل زینالی، راهی رده‌بندی شد. بختیاری در این مبارزه، با حساب دو بر صفر از سد زوراب کینت سوراشویلی ازگرجستان گذشت و مدال برنز را از آن خود کرد.

این مسابقات، فردا یکشنبه ادامه می‌یابد و سایر نفرات ایرانی روی شیاپچانگ می‌روند.