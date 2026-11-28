باشگاه خبرنگاران جوان ؛ امیر قادری شامگاه جمعه در نشست بررسی پروژه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل استان کردستان که با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از نیازهای اساسی و دیرینه کردستان است که تحقق آن به نگاه راهبردی، برنامه‌ریزی هوشمندانه و تأمین اعتبارات پایدار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه کردستان در حال حاضر فاقد آزادراه است، افزود: فاصله ۲۳ درصدی شاخص برخورداری استان از بزرگراه با میانگین کشوری، ضرورت توجه ویژه به توسعه راه‌های ارتباطی و قرار گرفتن این بخش در اولویت برنامه‌های عمرانی را نشان می‌دهد.

تکمیل کریدور شمال به جنوب؛ اولویت نخست راه‌سازی کردستان

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، تکمیل کریدور شماره ۱۰ کشور در مسیر شمال به جنوب و کریدور همدان ـ سنندج در مسیر شرق به غرب را از مهم‌ترین اولویت‌های زیرساختی استان دانست و گفت: تکمیل قطعات باقی‌مانده، اصلاح باندهای قدیمی، ساماندهی تقاطع‌ها و هدایت ترافیک عبوری به خارج از محدوده شهرها باید به‌صورت همزمان دنبال شود.

قادری با اشاره به وضعیت کریدور شمال به جنوب در محدوده استان، تکمیل قطعات سقز ـ بوکان، بخش‌های باقی‌مانده محور سنندج ـ کامیاران، اجرای کمربندی شرقی سنندج و تکمیل سایر مقاطع دوخطه این مسیر را از مطالبات اصلی کردستان برشمرد.

وی با تأکید بر اهمیت کمربندی شرقی سنندج اظهار کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در هدایت ترافیک عبوری و خودروهای سنگین به خارج از مرکز استان دارد و می‌تواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر سنندج را کاهش دهد.

تونل دوم محور سنندج ـ کامیاران باید تعیین تکلیف شود

قادری همچنین اجرای تونل دوم در محدوده پیچ آینه محور سنندج ـ کامیاران را ضروری دانست و گفت: با توجه به اهمیت منابع آبی استان و آبگیری سد ژاوه، بخشی از این محور با مشکلات ناشی از آبگیری مواجه خواهد شد و اجرای تونل دوم برای حفظ ارتباط ایمن و پایدار این مسیر ضرورت دارد.

وی با اشاره به در دست پیگیری بودن مطالعات این طرح، خواستار تسریع در تعیین تکلیف آن شد تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

ارتقای محورهای سنندج ـ مریوان و صلوات‌آباد در اولویت باشد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به اهمیت محور سنندج ـ مریوان و دسترسی به مرز، تکمیل طرح‌های در دست اجرا در گردنه صلوات‌آباد و ارتقای ایمنی این مسیر را از ضرورت‌های استان عنوان کرد.

قادری همچنین اجرای واریانت دولت‌آباد را مورد تأکید قرار داد و افزود: براساس بررسی‌های فنی و مطالعات انجام‌شده، اجرای این مسیر به طول حدود ۲۲ کیلومتر در هر باند می‌تواند در بهبود ارتباط مسیرهای سقز و مریوان و کاهش ترافیک عبوری از محدوده سنندج مؤثر باشد.

وی تکمیل واریانت گردنه خروسه، ساماندهی تقاطع‌های محدوده سه‌راهی مریوان، احداث باند دوم این مسیر تا سه‌راهی مورد نظر و اجرای کمربندی مریوان را از دیگر مطالبات استان در حوزه راه‌سازی برشمرد.

اتصال راه‌آهن به شهر سنندج و امتداد آن تا مرز باشماق

قادری با اشاره به فاصله ایستگاه فعلی راه‌آهن از محدوده شهری سنندج اظهار کرد: اتصال راه‌آهن به داخل شهر و ایجاد ایستگاه در محدوده شهری از مطالبات مهم استان است، چراکه فاصله موجود دسترسی شهروندان به خدمات حمل‌ونقل ریلی را دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه مطالعات این طرح انجام شده و مجوز ماده ۲۳ آن نیز مورد توجه قرار گرفته است، خواستار تسریع در برگزاری فراخوان و انتخاب پیمانکار برای آغاز عملیات اجرایی اتصال راه‌آهن به شهر سنندج شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان همچنین بر ضرورت پیگیری امتداد خط ریلی سنندج به سمت مرز باشماق و فراهم کردن زمینه توسعه حمل‌ونقل ریلی در استان تأکید کرد.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با تأمین اعتبارات پایدار

قادری با اشاره به محدودیت منابع مالی و تعدد پروژه‌های عمرانی استان گفت: سیاست مدیریت استان این است که ابتدا طرح‌های آغازشده به سرانجام برسند و از پراکندگی اعتبارات میان پروژه‌های متعدد و ایجاد طرح‌های نیمه‌تمام جدید جلوگیری شود.

وی افزود: تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل قطعات در دست اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار می‌تواند اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی را افزایش دهد.

ارتقای راه‌های فرعی برای کاهش حوادث و مخاطرات جاده‌ای

قادری مطالعه و بازنگری شبکه راه‌های استان را از دیگر ضرورت‌های حوزه حمل‌ونقل دانست و اظهار کرد: باید با بررسی‌های کارشناسی، مسیرهای روستایی و فرعی مستعد ارتقا به راه‌های اصلی شناسایی شوند تا بخشی از بار ترافیکی از محورهای اصلی برداشته شود.

وی با اشاره به عبور محموله‌های فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن از برخی مسیرهای استان افزود: ارتقای محور حسین‌آباد به سمت دهگلان و ساماندهی مسیرهای دسترسی به مناطق پیرامونی سد قشلاق می‌تواند در کاهش تردد محموله‌های پرخطر از مسیرهای پرتردد و افزایش ایمنی جاده‌ها مؤثر باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، توسعه کمربندی‌های شهری را نیز از نیازهای مهم استان برشمرد و گفت: احداث این مسیرها ضمن کاهش تداخل ترافیک سنگین و عبوری با رفت‌وآمدهای درون‌شهری، به افزایش ایمنی و بهبود کیفیت تردد در شهرها کمک می‌کند.

توسعه راه‌های دسترسی به مناطق گردشگری کردستان

قادری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه راه‌های دسترسی به مناطق گردشگری را از الزامات رونق اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: بهبود مسیرهای ارتباطی علاوه بر تسهیل تردد ساکنان مناطق، زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری کردستان را فراهم می‌کند.

وی ارتقای محورهای کامیاران ـ سنندج، سنندج ـ مریوان، سقز ـ بانه و کامیاران ـ پالنگان ـ سروآباد را از جمله طرح‌های مهم در این زمینه عنوان کرد و بر ضرورت توجه به این محورها در برنامه‌ریزی‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان تأکید کرد.