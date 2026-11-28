باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از نتایج قابل توجه اجرای طرح ضربتی مقابله با خودرو‌های شوتی و فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با قاچاق در استان خبر داد و بیان کرد: در جریان اجرای این طرح طی هفت روز، یک‌هزار و ۱۵ دستگاه خودروی شوتی توقیف، ۱۳۸ نفر از متهمان و عوامل مرتبط با قاچاق و یک‌هزار و ۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر و ۲۸۳ هزار و ۱۳۳ لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شده است.

مهدی بخشی با اشاره به ابعاد و گستره اقدامات عملیاتی انجام‌شده اظهار کرد: مقابله با پدیده خودرو‌های شوتی، صرفاً یک اقدام انتظامی برای توقیف خودرو‌های متخلف نیست، بلکه بخشی از برنامه هدفمند دستگاه قضایی برای مقابله با بستر‌های حمل و جابه‌جایی کالای قاچاق، قاچاق سوخت، فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته و رفتار‌های مجرمانه تهدیدکننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و ریشه‌ای با عوامل این پدیده افزود: آمار به‌دست‌آمده در هفت روز اجرای طرح، نشان‌دهنده حجم اقدامات میدانی و عملیاتی صورت‌گرفته و عزم جدی مجموعه قضایی و انتظامی استان برای مقابله با این پدیده است.

ضمن تقدیر از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و حضور میدانی فرماندهان و کارکنان انتظامی استان در اجرای این طرح تصریح کرد: نتایج حاصل‌شده مرهون اقدامات شبانه‌روزی، اشراف اطلاعاتی و تلاش عملیاتی مجموعه انتظامی و همکاری مؤثر ضابطان قضایی است.

دادستان کرمان به هماهنگی و پیگیری دستگاه قضایی در این توقیف ها اشاره کرد و گفت: عوامل قضایی توانسته‌اند در مدت زمانی کوتاه، حجم قابل توجهی از خودرو‌های شوتی و محموله‌های قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

بخشی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از اقدامات قانونی و قاطع ضابطان در مقابله با قاچاق و ناامنی، بر استمرار این طرح‌ها و برخورد بدون اغماض با مرتکبان جرائم تأکید دارد و اجازه نخواهد داد عده‌ای با تبدیل قاچاق به فعالیتی سازمان‌یافته، منابع و سرمایه‌های ملی و امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار دهند.

دادگستری استان کرمان