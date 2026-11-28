باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که یک کودک در پی انفجار مین زمینی در نزدیکی شهر حیان در استان حلب سوریه جان خود را از دست داده و پدر او نیز زخمی شده است.

گفته شده این مین در مسیر حرکت خودروی این پدر و فرزند در حومه شمالی حلب منفجر شده است.

مین‌های زمینی و مهمات منفجرنشده باقی‌مانده از سال‌ها درگیری همچنان در مناطق مختلف سوریه تهدیدی برای غیرنظامیان به شمار می‌روند.

بر اساس آمار موسساتی که خطرات مرتبط با این موضوع را بررسی می‌کنند، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۳ هزار و ۹۵۳ نفر در سوریه بر اثر انفجار مین و بقایای مواد منفجره کشته یا زخمی شده‌اند. این نهاد هشدار داده است که به دلیل دشواری ثبت و مستندسازی تلفات، آمار واقعی ممکن است بیشتر از این رقم باشد.

منبع: آناتولی