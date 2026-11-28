باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز با تاکید اینکه فرزندان ما بایددرکنارتعلیم، تربیت صحیحی داشته باشند لذا هرقدر به تعلیم توجه می‌کنیم باید تربیت را هم مد نظرقرار دهیم کفت: دانش آموزان آینده ساز ما هستند و هرقدر روی آنها کار کنیم قطعا برای کشور اثرگذارتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم ما در زمینه قومیت‌ها هیچ گونه مشکلی ندارند و با عشق و علاقه در کنار همز ندگی می‌کنند افزود: حضور دانشجویان خارجی در دانشکاه‌های ما یک فرصت ارزشمندی و ازامتیاز‌های مهم برای کشور و استان است.

وی همجنین موضوع جمعیت و فرزند آوری در کشور را بسیار ارزشمند دانست و افزود: فرزند آوری باتوسعه وشکوفایی کشور همراه است و نباید در این زمینه عقب بمانیم و باید همه رابه فرزند آوری تشویق و ترغیب کنیم.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اهمیت بحث ازدواج از طریق تسهیلات دولتی و مرتفع کردن شرایط اظهار داشت: موضوع فرزند آوری نیاز به فرهنگ سازی دارد طبق آمار‌ها ۱۴ میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم که نیازمند توجه بیش ازپیش مسئولان است.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با گرامیداشت هفته بسیج کفت:جذب دانشجو ازکشور‌های آذربایجان، ترکیه و ارمنستان باید در دستورکار قرار گیرد و با وجود اینکه درگیر جنگ تحمیلی بودیم رویداد‌های گردشگری ومیراث فرهنگی در استان به خوبی پیش رفت.

وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم اقتصاد فرهنگ را به فرهنگ اقتصاد پیوند دهیم افزود: برای پیشبرد این مهم به تامین مالی و فروش محصولات صنایع دستی در بازارچه‌ها نیازداریم و شهرداری هم در این زمینه باید کمک کند.

وی پیگیری ایجاد موزه تخصصی علما و مفاخر استان، پاسداشت شهید آل هاشم به لحاظ جایگاه ایشان، برگزاری جشنواره‌های مختلف در استان، شناسایی خانه‌های تاریخی و مجموعه دار‌ها، تشکیل موزه برق لامع تبریز، ازدیگر موضوعات مهم استان برشمرد.

اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم از اولویت‌های دستگاه تعلیم و تربیت استان است گفت: در این زمینه تصمیمات خوبی در کشورودراستان گرفته شده که ۴۳ مدرسه رسمیقرآن از مهرماه در استان فعال شده است.

وی با بیان اینکه مسابقات قرآن عترت و نماز درسه بخش استانی، منطقه‌ای وکشوری برگزار شده و ۶۴ دانش آموزحائز رتبه شدند افزود: جشن رویداد پرچم، برگزاری پویش به عشق رهبر شهیدم، اردوی راهیان نور، رویداد بایدبرخاست ازدیگر برنامه‌های ما در استان است.

احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنکی، گردشگری و صنایع دستی استان هم با قدردانی از مدیرکل صداوسیمایاستان در خصوص اجرای رویداد ملی ایران جان در استان گفت: ۲۹۳ رشته هنری درکشور شناخته شده است که ۱۲۳نوع رشته هنری در استان ما وجود دارد که جایگاه سوم کشوری را دارد.

وی احیای آثار هنری ربع رشیدی، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنکی و صنایع دستی، برگزاری رایگان آموزش‌های هنری استان با حضور ۲۸۰۰ نفر، ایجاد بازارچه‌های مرزی در مبادی ورودی مرز‌ها و ثبت ملی آثار جنگ‌های تحمیلی ازدیگر اقدامات خود اعلام کرد.

درپایان جلسه از پوستر اجلاسیه شهدای هنرمند استان «گنگره هزار وپانصد شهید هنرمند» رونمایی شد.