باشگاه خبرنگاران جوان - دوربین‌ها به ما امکان می‌دهند لحظه‌های مهم زندگی را ثبت کنیم تا سال‌ها بعد دوباره به آنها برگردیم، اما ثبت مداوم هر اتفاق ممکن است همیشه به معنای یادآوری بهتر نباشد.

امروز دوربین تلفن همراه تقریبا همیشه همراه ماست. از جشن تولد و سفر خانوادگی گرفته تا یک غذای ساده در رستوران، بسیاری از لحظه‌ها پیش از آنکه به خاطره تبدیل شوند، در قاب دوربین قرار می‌گیرند. عکس‌ها می‌توانند یادآور روز‌های گذشته باشند و حتی سال‌ها بعد، جزئیاتی از یک سفر، دیدار یا جمع خانوادگی را به ذهن برگردانند. با این حال پژوهش‌های روان‌شناختی نشان می‌دهد رابطه میان عکاسی و حافظه به این سادگی نیست که هرچه بیشتر عکس بگیریم، خاطره بیشتری خواهیم داشت.

برخی مطالعات نشان داده‌اند وقتی فرد هنگام تجربه یک رویداد بیش از اندازه درگیر گرفتن عکس، پیدا کردن زاویه مناسب یا تنظیم قاب باشد، ممکن است توجه او از خود تجربه فاصله بگیرد و در نتیجه بعضی جزئیات آن رویداد را کمتر به خاطر بیاورد. در مقابل عکاسی هدفمند و همراه با توجه می‌تواند حتی به درگیرشدن بیشتر فرد با یک تجربه کمک کند؛ بنابراین مسئله، کنار گذاشتن دوربین نیست بلکه پیدا کردن تعادل میان "زندگی کردن لحظه" و "ثبت کردن آن" است.

وقتی دوربین جای خاطره را می‌گیرد

حافظه انسان مانند حافظه تلفن همراه عمل نمی‌کند که هر چیزی را بدون تغییر ذخیره کند. برای اینکه یک اتفاق بعدا به یادمان بیاید، توجه ما به آن تجربه اهمیت زیادی دارد. اگر هنگام حضور در یک مکان تاریخی، جشن خانوادگی یا سفر، تمام توجه فرد به صفحه تلفن، قاب تصویر و گرفتن عکس‌های متعدد معطوف شود، ممکن است بخشی از آنچه در اطرافش اتفاق می‌افتد کمتر مورد توجه قرار گیرد.

در یک پژوهش شناخته‌شده، افرادی که در یک موزه از اشیا عکس می‌گرفتند، در برخی شرایط تعداد کمتری از اشیا و جزئیات آنها را نسبت به کسانی که فقط به آنها نگاه کرده بودند به یاد آوردند. البته نتیجه در همه حالت‌ها یکسان نبود. زمانی که افراد برای ثبت یک بخش مشخص از یک شی تمرکز بیشتری داشتند، این اثر منفی دیده نشد. این یافته نشان می‌دهد که "چگونه عکس می‌گیریم" می‌تواند به اندازه "عکس گرفتن یا نگرفتن" اهمیت داشته باشد.

برای یک خانواده مثال ساده آن را می‌توان در سفر دید. تصور کنید خانواده‌ای به یک روستای زیبا یا یک بنای تاریخی رفته است. اگر اعضای خانواده چند دقیقه را صرف تماشای منظره، صحبت کردن و توجه به صدا‌ها و جزئیات محیط کنند و بعد چند عکس یادگاری بگیرند، عکس می‌تواند مکمل تجربه باشد. اما اگر تمام زمان حضور در مقصد صرف انتخاب قاب، گرفتن عکس‌های متعدد و بررسی آنها در صفحه تلفن شود، ممکن است خود سفر کمتر تجربه شود.

چرا گاهی فکر می‌کنیم "عکس داریم، پس یادمان می‌ماند"؟

یکی از دلایلی که ممکن است عکاسی بر شیوه توجه ما اثر بگذارد این است که وقتی می‌دانیم یک عکس از یک لحظه داریم، دیگر لازم نیست همه جزئیات آن را همانند زمانی که هیچ تصویری نداریم به خاطر بسپاریم. به زبان ساده، ممکن است بخشی از مسئولیت یادآوری را به عکس بسپاریم.

البته این موضوع به معنای آن نیست که هرکس زیاد عکس بگیرد، حافظه ضعیفی پیدا می‌کند. حتی مطالعات نشان داده‌اند تاثیر عکاسی بر حافظه به نوع فعالیت، میزان توجه فرد و هدف او از گرفتن عکس بستگی دارد؛ بنابراین بهتر است به جای ترساندن خانواده‌ها از دوربین تلفن همراه، درباره شیوه استفاده از آن صحبت کنیم.

قاب و زاویه‌ای که خاطره را کنار می‌زند

گاهی فرد به جای آنکه از یک منظره لذت ببرد، نگران است که عکسش خوب از آب دربیاید. "نور خوب است؟ "، "چهره‌ها داخل قاب هستند؟ "، "زاویه بهتر کدام است؟ "، "این عکس را بگذارم یا عکس بعدی؟ " و "چرا عکس مثل چیزی که می‌خواستم نشد؟ " پرسش‌هایی هستند که می‌توانند تمام توجه فرد را به دوربین منتقل کنند.

به یاد داشته باشیم که تمرکز شدید بر جنبه‌هایی مانند نور و زاویه عکاسی می‌تواند در برخی شرایط به یادآوری ضعیف‌تر تجربه منجر شود. در مقابل اگر عکاسی باعث شود فرد با دقت بیشتری به موضوعی نگاه کند، نتیجه می‌تواند متفاوت باشد. به همین دلیل گرفتن یک عکس با توجه و هدف مشخص با ثبت ده‌ها عکس بدون توجه به محیط یکسان نیست.

وسواس برای عکس بی‌نقص

شبکه‌های اجتماعی نیز مسئله را پیچیده‌تر کرده‌اند. بعضی افراد فقط به ثبت یک خاطره فکر نمی‌کنند، بلکه از همان لحظه به انتشار آن و واکنش دیگران هم فکر می‌کنند. در چنین شرایطی، تجربه واقعی ممکن است به حاشیه برود و کیفیت عکس، نظر دیگران یا تعداد پسند‌ها به هدف اصلی تبدیل شود.

این موضوع به خصوص در جمع‌های خانوادگی قابل مشاهده است. ممکن است اعضای خانواده دور یک میز نشسته باشند، اما هرکس مشغول گرفتن عکس، انتخاب عکس مناسب یا بررسی صفحه تلفن باشد. در حالی که ارزش یک دورهمی خانوادگی فقط در تصویری که از آن باقی می‌ماند نیست. فراموش نکنیم گفت‌وگوها، شوخی‌ها، صداها، بو‌ها و احساس حضور کنار یکدیگر هم بخشی از همان خاطره‌اند.

دوربین همیشه دشمن حافظه نیست

نباید از این بحث به این نتیجه رسید که باید دوربین تلفن همراه را کنار بگذاریم. اتفاقا عکس‌ها می‌توانند نشانه‌های ارزشمندی برای یادآوری گذشته باشند. دیدن تصویر یک سفر قدیمی ممکن است جزئیات یک روز، چهره یکی از اعضای خانواده یا حتی گفت‌وگویی را به ذهن برگرداند.

بررسی‌های علمی نیز نشان داده‌اند مرور عکس‌ها می‌تواند به بازیابی خاطرات کمک کند. عکس مانند یک سرنخ عمل می‌کند و می‌تواند ذهن را به سمت تجربه‌ای که در گذشته داشته‌ایم هدایت کند. البته مرور عکس‌ها هم بهتر است محدود به پیمایش سریع هزاران تصویر در تلفن نباشد. گاهی یک آلبوم خانوادگی مرتب و چند دقیقه گفت‌و‌گو درباره عکس‌ها می‌تواند ارزش بیشتری داشته باشد.

عکس‌ها می‌توانند بر شیوه‌ای که افراد یک رویداد گذشته را به یاد می‌آورند اثر بگذارند. برای مثال وجود تصویر خود فرد در عکس می‌تواند باعث شود خاطره از زاویه‌ای شبیه نگاه کردن به خودمان از بیرون به یاد آورده شود؛ بنابراین عکس نه فقط یک ثبت ساده، بلکه گاهی بخشی از شیوه بازسازی خاطره است.

ترفند اول: همه لحظه‌ها را ثبت نکنید

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای حفظ تعادل این است که برای هر لحظه سراغ دوربین نرویم. لازم نیست از هر غذایی که می‌خوریم، هر منظره‌ای که می‌بینیم یا هر حرکت کودک چندین عکس بگیریم.

برای یک سفر خانوادگی می‌توان از قبل تصمیم گرفت که بعضی لحظه‌ها حتما ثبت شوند؛ مثلا عکس دسته‌جمعی خانواده، یک منظره خاص یا لحظه‌ای که برای همه اهمیت دارد. بعد تلفن را کنار گذاشت و خود تجربه را زندگی کرد.

این کار به ویژه درباره کودکان اهمیت دارد. کودکی که در پارک مشغول بازی است، لزوما به یک عکاس دائمی نیاز ندارد. گاهی بهتر است والدین تلفن را کنار بگذارند و چند دقیقه واقعا بازی کودک را تماشا کنند و با او همراه شوند.

ترفند دوم: قبل از فشردن دکمه شاتر نگاه کنید

یک روش ساده این است که قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه به صحنه نگاه کنیم. رنگ‌ها، صداها، آدم‌ها، حالت چهره‌ها و اتفاقی را که در جریان است ببینیم و بعد عکس بگیریم. این مکث کوتاه باعث می‌شود عکس گرفتن تنها فعالیت ما نباشد. در واقع می‌توان دوربین را وسیله‌ای برای توجه بیشتر و نه جایگزین توجه قرار داد.

ترفند سوم: زمان عکاسی را محدود کنید

در یک مهمانی خانوادگی می‌توان چند دقیقه را به گرفتن عکس اختصاص داد و بعد تلفن‌ها را کنار گذاشت. در سفر هم می‌توان هنگام رسیدن به یک جاذبه، ابتدا محیط را تماشا کرد، چند عکس گرفت و سپس بدون دوربین به مسیر ادامه داد. این روش به‌خصوص برای خانواده‌هایی مفید است که احساس می‌کنند تلفن همراه در مهمانی‌ها و سفر‌ها بیش از اندازه حضور دارد. هدف حذف عکس نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل شدن تمام تجربه به یک پروژه عکاسی است.

ترفند چهارم: عکس‌ها را مرور و مرتب کنید

هزاران عکس پراکنده در تلفن همراه لزوما به معنای هزاران خاطره بهتر نیست. وقتی عکس‌ها بدون نظم باقی می‌مانند، پیدا کردن یک تصویر قدیمی نیز دشوار می‌شود. بهتر است هر چند وقت یک‌بار تصاویر خانوادگی مرتب شوند؛ عکس‌های مشابه حذف شوند و تصاویر مهم در پوشه‌هایی مانند "سفر تابستانی"، "تولدها"، "خانواده" یا بر اساس سال دسته‌بندی شوند. مرور گاه‌به‌گاه این تصاویر نیز می‌تواند فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره خاطرات خانوادگی ایجاد کند. مرور عکس‌ها از جمله راه‌هایی است که می‌تواند به یادآوری تجربه‌های گذشته کمک کند.

خاطره را فقط در قاب دوربین جا ندهیم

دوربین تلفن همراه دشمن حافظه نیست و عکاسی نیز عادتی نیست که به خودی خود حافظه انسان را ضعیف کند. در بعضی شرایط عکاسی می‌تواند توجه و لذت از تجربه را بیشتر کند و در شرایط دیگر، تمرکز افراطی بر ثبت تصویر ممکن است توجه را از بخش‌هایی از تجربه دور کند.

برای خانواده‌ها شاید بهترین راه، یک قانون ساده باشد؛ اول لحظه را زندگی کنیم، بعد آن را ثبت کنیم. یک عکس خوب می‌تواند سال‌ها بعد دریچه‌ای به گذشته باشد، اما تمام خاطره در عکس خلاصه نمی‌شود. گاهی آنچه در ذهن می‌ماند، نه تصویری که در تلفن ذخیره کرده‌ایم، بلکه صدای خنده اعضای خانواده، بوی غذای یک مهمانی، صدای باران در سفر یا گفت‌وگویی است که هیچ دوربینی نتوانسته آن را ثبت کند.

پس به جای اینکه با هر اتفاقی دوربین را روشن کنیم، بهتر است از خودمان بپرسیم که این لحظه واقعا ارزش ثبت دارد یا ارزش زندگی کردن؟. گاهی پاسخ هر دو است. چند ثانیه برای نگاه کردن، چند عکس برای یادگاری و بعد دوباره برگشتن به خود زندگی.

منبع: ایرنا