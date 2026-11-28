باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد سرافراز، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان، با اشاره به اعزام کاروان ستایشگران اهل‌بیت(ع) استان به مشهد مقدس اظهار کرد: سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) همواره موعد دیدار سالانه مداحان و ستایشگران اهل‌بیت(ع) با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره)، در بیت رهبری بود؛ دیداری که امسال در نخستین سال پس از شهادت قائد شهید، در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، امروز شنبه ۷ آذرماه، کاروانی متشکل از ۹۰ نفر از مداحان، ستایشگران اهل‌بیت(ع)، مسئولان هیئت‌ها و فعالان تشکل‌های دینی استان گیلان عازم مشهد مقدس می‌شوند تا در این گردهمایی ملی حضور پیدا کنند.

سرافراز با اشاره به برنامه‌های این مراسم بیان کرد: مداحان و ستایشگران کشور ابتدا در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی با رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد و پس از آن، مراسم دیدار سالانه در رواق امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. این مراسم روز دوشنبه ۹ آذرماه با حضور مداحان و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر مسئولیت جامعه ستایشگری در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز هیئت‌ها و جامعه مداحان علاوه بر رسالت ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، مسئولیت مهمی در عرصه جهاد تبیین، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و زنده نگه‌داشتن مطالبه خون‌خواهی قائد شهید بر عهده دارند. ظرفیت اثرگذار شعر، مرثیه، منبر و ارتباط عمیق مداحان با بدنه اجتماعی می‌تواند در انتقال این مفاهیم و تبیین مسئولیت‌های جامعه نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: امسال در کنار برنامه اصلی نشست ملی، برای حضور کاروان گیلان در حرم مطهر رضوی نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته و بنا داریم در دو شب اقامت در مشهد، محافل و تجمعات اختصاصی مداحان و ستایشگران گیلانی را در یکی از صحن‌ها یا رواق‌های حرم مطهر برگزار کنیم.

سرافراز همچنین حضور در جوار مزار قائد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره)، را از دیگر برنامه‌های این سفر عنوان کرد و گفت: این حضور، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب و تأکید بر استمرار مسیر ولایت و مطالبه خون‌خواهی ایشان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این حضور جمعی، علاوه بر تقویت همبستگی میان مداحان و هیئت‌های مذهبی استان، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتر جامعه ستایشگری در عرصه تبیین، انتقال معارف اهل‌بیت(ع) و زنده نگه‌داشتن آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.