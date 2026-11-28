باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمدرضا صالحی، استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر میزان شیوع بیماری آنفلوآنزا در سطح کشور با یک شیب افزایشی همراه است که این موضوع در این موقع از سال عادی و قابل پیش‌بینی است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرایط تهران در حدی نبوده که مدارس تهران به خاطر شیوع بیماری آنفلوآنزا تعطیل شود.

رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: متخصصان توصیه کرده‌اند که زنان باردار، سالمندان، کودکان زیر شش سال و بیماران زمینه‌ای واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

صالحی تصریح کرد: در بیماری آنفلوآنزا بدن درد و کوفتگی بدن بعد از سه روز باید کم شود و‌ درگیری‌های تنفسی کاهش پیدا کند.

صالحی تاکید کرد: اگر افراد بعد از ۳ روز دچار تشدید علائم تنفسی و تنگی نفس به همراه سرفه‌های خلط‌دار شدند، باید به پزشک مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: اگر دانش آموزی دچار علائم سرماخوردگی شده نباید به مدرسه برود؛ دانش آموز مبتلا به ویروس آنفلوآنزا همه هم‌کلاسی‌هایش را درگیر و ویروس را منتقل خواهد کرد.

وی ادامه داد: فردی که دچار سرماخوردگی است در محیط بیرون از منزل ماسک بزند. گروه‌های در معرض خطر هم باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.