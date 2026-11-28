باشگاه خبرنگاران جوان - در نمایشگاه دستاورد‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مشهد برگزار شد، بخشی از سامانه‌های قدیمی و البته جدید مربوط به این نیرو به نمایش گذاشته شده است.

یکی از بخش‌های جالب و قابل‌توجه مربوط به این نمایشگاه، دیده شدن سه فروند ریزپرنده جدید بود که یکی برای مأموریت‌های پدافندی به‌منظور مقابله با انواع پهپاد‌ها و ریزپرنده‌ها و دو مدل دیگر برای عملیات‌های انتحاری و ضربه زدن به واحد‌های دشمن در فاصله نزدیک توسعه پیدا کرده است.

در ادامه به معرفی این پهپاد‌ها و اعلام مشخصات و مختصات آنها می‌پردازیم.

کوادکوپتر سایه؛ نگاهی به تجربیات جنگ روسیه و اوکراین

اولین پرنده موردنظر یک کوادکوپتر کوچک به‌نام «سایه» است که برای انجام مأموریت‌های پدافندی و ضدپهپادی توسعه پیدا کرده است.

طراحی این پرنده بدون سرنشین کوچک مشابه به طرح‌هایی شبیه به سری استینگ، زنبور وحشی و یا P۱-SUN است که در آن معمولاً یک بدنه کوچک مجهز به ۴ پره که از قوای الکترونیکی استفاده می‌کنند استفاده می‌شود و در نوک آنها نیز یک سیستم اپتیکی وجود دارد.

این پهپاد را می‌توان از روی هر سطحی به پرواز درآورد و با آن اقدام به گشت‌زنی و پرواز و سپس حمله و انهدام پهپاد هدف، خصوصاً ریزپرنده‌های متجاوز کرد.

در جریان جنگ روسیه و اوکراین این کلاس از پرنده‌های بدون سرنشین خصوصاً در یکی دو سال اخیر در حجم فوق‌العاده بالایی توسط طرفین مورد استفاده قرار گرفت و شدیداً نیز موفق بودند.

طراحی ساده و ارزان‌بودن، رمز موفقیت این کلاس از پرنده‌های بدون سرنشین است که عمدتاً با هزینه‌هایی زیر یک‌هزار دلار به کاربر این امکان را می‌دهد که پهپاد‌های مهاجم در کلاس‌های مختلف را که بسیار گران‌تر هستند، منهدم کند و از فشار آمدن به ذخیره مهمات پدافندی گران‌تر نیز جلوگیری کند.

درخصوص مشخصات اعلام‌شده برای «سایه» باید گفت که این ریزپرنده پدافندی از سیستم تصویربرداری حرارتی استفاده می‌کند که به این معنی است که امکان عملیات در شب یا شرایط بد جوی را نیز دارد.

برد این سامانه ۱۰ کیلومتر، وزن کلی آن ۲ کیلوگرم، وزن محموله آن یک کیلوگرم، سرعت پروازی آن در حدود ۴۵۰ الی ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت و زمان پرواز آن نیز ۵ دقیقه است.

در نهایت این پرنده را می‌توان از روی تقریباً هر سطحی و یا از روی پرنده‌های بزرگ (به‌عنوان پرنده مادر) نیز به پرواز در آورد.

قاصدک؛ پیام‌آور مرگ با قابلیت پرواز خودکار

ریزپرنده انتحاری «قاصدک» در حقیقت یک طراحی جالب برای مقابله با سیستم‌های اخلال‌گر و جنگ الکترونیک انجام می‌دهد و می‌تواند با موفقیت حتی در شرایط سخت از نظر محیط‌های آلوده به جنگ الکترونیک سراغ دشمن برود.

در این پرنده از یک سیستم خلبان خودکار و همچنین سیستم هدف‌یابی اپتیکی استفاده شده است که به‌احتمال فراوان نیاز به ارتباط با کاربر و یا سامانه‌هایی مثل جی‌پی‌اس را از بین می‌برد و به آن کمک می‌کند تا به‌صورت مستقل از کاربر به‌سمت هدف برود.

این پرنده بدون سرنشین نیز امکان حمل و پرتاب شدن از یک پهپاد یا پرنده بزرگتر را دارد.

برد این پرنده انتحاری در حدود ۴۰ الی ۵۰ کیلومتر، وزن آن ۱۳ کیلوگرم، وزن محموله آن ۳ کیلوگرم، سرعت نهایی آن در حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت و مداومت پروازی آن نیز در حدود ۴۵ دقیقه است.

کپی ایرانی از سوییچ بلید ۳۰۰ آمریکایی

اما آخرین محصول موردبررسی در این گزارش یک ریزپرنده با عنوان «پرنده انتحاری مینیاتور» است که شباهت بسیار زیادی به طرح آمریکایی سوییچ بلید ۳۰۰ دارد.

نکته جالب این که این طرح نیز برای استفاده در محیط‌های فاقد امواج جی‌پی‌اس توسعه پیدا کرده است و از ترکیب پرواز خودکار و مسیر و هدف‌یابی تصویری بهره می‌گیرد که همان طور که در بالاتر نیز توضیح داده شد آن را تقریباً در برابر سیستم‌های جنگال به‌صورت کامل مصون نگاه می‌دارد.

برد عملیاتی این پهپاد در حدود ۲۰ کیلومتر، وزن کلی آن در حدود ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم، سرعت نهایی آن در حدود ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت و زمان پرواز آن نیز در حدود ۵ دقیقه است.

این سه پرنده بدون سرنشین می‌توانند بخش قابل‌توجه از نیاز‌های نیرو‌های تاکتیکی زمینی و همچنین نیاز‌های پدافندی برای مقابله با تهدید رو به افزایش ریزپرنده‌ها در فاصله کم را مرتفع کنند.

منبع: تسنیم