باشگاه خبرنگاران جوان - اعتماد به چت‌بات‌ها برای دریافت راهنمایی در مسائل شخصی و تصمیم‌های مهم زندگی می‌تواند نوجوانان را با خطر‌هایی جدی روبه‌رو کند؛ از تضعیف قدرت تصمیم‌گیری و حل مسئله تا پذیرفتن توصیه‌هایی که لزوماً درست و متناسب با شرایط آنها نیست.

گاهی نوجوان حتی برای گفتن ساده‌ترین دغدغه‌هایش هم احساس امنیت نمی‌کند؛ از ترس اینکه مبادا قضاوت شود، نصیحت بشنود یا با واکنشی روبه‌رو شود که او را از ادامه حرف زدن منصرف کند. در چنین شرایطی، گفت‌و‌گو با هوش مصنوعی که بی‌وقفه پاسخ می‌دهد، لحنی همدلانه دارد و ظاهراً قضاوت نمی‌کند، می‌تواند به گزینه‌ای جذاب تبدیل شود. نوجوان از آنچه در دل دارد می‌گوید و پاسخی می‌گیرد که شاید مدت‌هاست در روابط انسانی اطرافش جست‌و‌جو می‌کند؛ شنیده شدن، توجه و پذیرش. اما وقتی یک نوجوان برای بیان ترس‌ها، تعارض‌های خانوادگی و حتی تصمیم‌های مهم زندگی‌اش به جای انسان‌ها به هوش مصنوعی مراجعه می‌کند، باید پرسید چه نیازی در او بی‌پاسخ مانده و این جایگزینی چه پیامد‌هایی برای رشد عاطفی و اجتماعی‌اش خواهد داشت؟

دکتر معصومه فارسی‌نژاد، روان‌شناس و روان‌درمانگر نوجوان و استاد دانشگاه، معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش نوجوانان به چت‌بات‌ها، نیاز به شنیده شدن بدون قضاوت و دریافت بازخورد همدلانه و انرژی‌بخش است. به گفته او، این مسئله را نمی‌توان صرفاً به جذابیت فناوری محدود کرد؛ بلکه باید آن را در ارتباط با نیاز‌های عاطفی نوجوان و کیفیت روابط انسانی او بررسی کرد.

نوجوان پیش از پاسخ، به شنیده شدن نیاز دارد

فارسی‌نژاد با اشاره به نیاز‌های روانی و عاطفی نوجوانان توضیح می‌دهد که در این دوره، نیاز به شنیده شدن بدون قضاوت و دریافت بازخورد همدلانه و خوشایند، اهمیت ویژه‌ای دارد. نوجوان می‌خواهد بتواند مسائل و مشکلات شخصی‌اش را مطرح کند، بدون آنکه بلافاصله با سرزنش، نصیحت یا توصیه‌هایی روبه‌رو شود که احساساتش را نادیده می‌گیرند. او یکی از دلایل جذابیت چت‌بات‌ها برای نوجوانان را همین ویژگی می‌داند؛ اینکه نوجوان می‌تواند بدون نگرانی از واکنش طرف مقابل، درباره مسائلش حرف بزند و پاسخی دریافت کند که در نگاه نخست، همراهانه و حمایتگر به نظر می‌رسد.

این روان‌شناس درباره ویژگی‌هایی که به جلب اعتماد عاطفی نوجوانان از سوی چت‌بات‌ها کمک می‌کند، می‌گوید: چت‌بات‌ها متناسب با روحیات نوجوان بازخورد می‌دهند و معمولاً از لحنی خوشایند و جذاب استفاده می‌کنند؛ لحنی که در آن خبری از توصیه‌های بازدارنده و واکنش‌های هیجانی نیست که نوجوانان در زندگی روزمره، به‌ویژه از سوی والدین و بزرگ‌ترها، بار‌ها با آن مواجه می‌شوند.

اعتماد نوجوان به چت‌بات با اعتماد او به یک انسان تفاوت دارد؛ زیرا نوجوان ممکن است هوش مصنوعی را موجودی آسیب‌ناپذیر و غیرآسیب‌زننده تصور کند، درحالی‌که احتمال می‌دهد یک انسان با واکنش‌ها، قضاوت‌ها یا رفتارهایش به او آسیب برساند. همین تصور می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی اعتماد متفاوت به چت‌بات‌ها شود.

وقتی هوش مصنوعی به جای نوجوان تصمیم می‌گیرد

گرایش به دریافت راهنمایی از هوش مصنوعی زمانی ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند که نوجوان برای تصمیم‌های مهم زندگی، از مسائل عاطفی و روابط شخصی گرفته تا اختلاف‌های خانوادگی، به‌طور مداوم از چت‌بات‌ها مشورت بگیرد.

فارسی‌نژاد با اشاره به پیامد‌های این وابستگی بر رشد شناختی و مهارت‌های فردی نوجوان می‌گوید: استفاده مداوم از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری و حل مسائل می‌تواند به‌تدریج قدرت تفکر و خلاقیت نوجوان را کاهش دهد. در چنین شرایطی، نوجوان به جای آنکه خودش مسئله را بررسی کند، راه‌حل‌های مختلف را بسنجد و پیامد انتخاب‌هایش را تجربه کند، به دریافت پاسخ آماده عادت می‌کند.

او تأکید می‌کند: مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری از طریق تمرین، تجربه و آزمون و خطا شکل می‌گیرند. نوجوان باید فرصت داشته باشد با مسائل مختلف روبه‌رو شود، انتخاب کند، نتیجه انتخابش را ببیند و از اشتباهاتش یاد بگیرد. اگر این فرصت‌ها به‌واسطه اتکای مداوم به هوش مصنوعی از او گرفته شود، نه‌تنها این مهارت‌ها به‌درستی آموخته نمی‌شوند، بلکه به عادت‌های کارآمد و پایدار نیز تبدیل نخواهند شد.

از نگاه این روان‌شناس، مسئله فقط دریافت پاسخ از یک ابزار فناورانه نیست؛ بلکه مهم آن است که نوجوان تا چه اندازه فرصت فکر کردن، تجربه کردن و رسیدن مستقل به راه‌حل را در زندگی خود حفظ می‌کند.

پناه بردن به چت‌بات‌ها زنگ خطری برای روابط نوجوان.

اما از کجا می‌توان تشخیص داد که استفاده نوجوان از چت‌بات برای گفت‌و‌گو درباره مسائل شخصی، از یک رفتار معمول فراتر رفته و به مسئله‌ای نگران‌کننده تبدیل شده است؟ فارسی‌نژاد معتقد است نقطه هشدار زمانی است که ارتباط نوجوان با هوش مصنوعی به‌تدریج جای ارتباط مؤثر انسانی و احساس تعلق به دیگران را بگیرد و او را به سمت انزوا و اجتناب از روابط واقعی سوق دهد.

او درباره نشانه‌های هشداردهنده این وضعیت توضیح می‌دهد: نداشتن دوست صمیمی، اختصاص دادن تمام وقت به کار با گوشی و لپ‌تاپ، ماندن طولانی‌مدت در اتاق دربسته، اختلال در خواب و بی‌خوابی‌های طولانی، گوشه‌گیری از جمع، افت انرژی و خلق پایین، تحریک‌پذیری و بروز خشم‌های انفجاری از جمله نشانه‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. همچنین آسیب‌های فیزیکی به بدن نیز از مواردی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

به گفته او، آنچه اهمیت دارد، صرفاً میزان استفاده از چت‌بات نیست؛ بلکه باید دید این استفاده چه تغییری در کیفیت زندگی، روابط اجتماعی و وضعیت روانی نوجوان ایجاد کرده است. زمانی که نوجوان از ارتباط با دیگران فاصله می‌گیرد و بخش عمده‌ای از نیاز‌های ارتباطی و عاطفی خود را از طریق هوش مصنوعی دنبال می‌کند، لازم است وضعیت او جدی‌تر بررسی شود.

والدین گوش بدهند، نه اینکه فقط برای پاسخ دادن آماده باشند

در کنار بررسی ویژگی‌های چت‌بات‌ها و پیامد‌های استفاده از آنها، نمی‌توان از نقش خانواده در شکل‌گیری این گرایش غافل شد. نوجوانی که از واکنش والدین می‌ترسد یا تجربه مثبتی از مطرح کردن دغدغه‌هایش با آنها ندارد، ممکن است برای یافتن فضایی امن به سراغ هوش مصنوعی برود.

فارسی‌نژاد در این باره معتقد است تغییر سبک فرزندپروری و حرکت به سمت توجه مثبت بدون قید و شرط و همدلی، یکی از ضرورت‌های رابطه والدین با نوجوانان است. به گفته او، والدین باید برای فرزندانشان گوش شنوا باشند؛ اما مسئله اینجاست که بسیاری از آنها گوش می‌دهند تا پاسخ بدهند، نه اینکه واقعاً شنونده باشند.

او برای توضیح این مسئله به تجربه‌ای از یک دورهمی رایگان اشاره می‌کند که با هدف نیازسنجی برای تشکیل گروه‌های درمانی برگزار شده بود و بیشتر شرکت‌کنندگان آن را نوجوانان تشکیل می‌دادند.

فارسی‌نژاد می‌گوید: در آن دورهمی، وقتی نیاز‌های شرکت‌کنندگان را بررسی کردیم، تقریباً همه آنها بر یک خواسته مشترک تأکید داشتند؛ داشتن یک ارتباط ایمن، همراه با محبت و همدلی. نیاز به تعلق، ارتباط، دوست داشتن و دوست داشته شدن، از نیاز‌های اصلی و مشترک آنها بود.

او ادامه می‌دهد: این نوجوانان احساس می‌کردند نه از والدین، نه از خواهر و برادر‌ها و نه از بزرگ‌تر‌هایی که باید برایشان نقش یک تکیه‌گاه امن را داشته باشند، این احساس امنیت و دوست داشته شدن را دریافت نکرده‌اند. به همین دلیل، به دنبال فردی بودند که بتوانند در کنار او احساس امنیت کنند، محبت ببینند و بدون نگرانی، علاقه و احساسات خود را ابراز کنند.

این روان‌شناس چنین وضعیتی را برای جامعه نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید: این مسئله برای جامعه‌ای که نوجوانان آن آینده‌سازانش هستند، بسیار نگران‌کننده است. وقتی نوجوان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های عاطفی خود، یعنی تعلق، محبت و ارتباط امن، به دنبال فردی خارج از نزدیک‌ترین روابط زندگی‌اش می‌گردد، باید درباره کیفیت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی او تأمل کرد.

فارسی‌نژاد یکی از مشکلات اساسی در ارتباط والدین و نوجوانان را شیوه نادرست گوش دادن می‌داند و توضیح می‌دهد: بسیاری از ما عادت کرده‌ایم وقتی کسی با ما صحبت می‌کند، به جای آنکه واقعاً به حرف‌هایش گوش بدهیم، در ذهن خود به دنبال پاسخی قاطع و حتی گاهی کوبنده باشیم. گویی از همان ابتدا گارد می‌گیریم تا ببینیم چگونه می‌توانیم در مقابل حرف طرف مقابل، یک پاسخ محکم یا به‌اصطلاح پاتک آماده کنیم.

شنیدن واقعی به این معناست که فرد ابتدا فرصت داشته باشد تمام حرف‌ها و احساساتش را بیان کند و شنونده بدون عجله برای پاسخ دادن، قضاوت کردن یا ارائه راه‌حل، به او گوش بسپارد. پس از آنکه نوجوان حرفش را تمام کرد، می‌توان درباره موضوع گفت‌و‌گو کرد و پاسخ داد.

همدلی چت‌بات‌ها همیشه به معنای حمایت نیست

فارسی‌نژاد در عین حال نسبت به خطر‌های اتکای عاطفی نوجوانان به چت‌بات‌ها هشدار می‌دهد و معتقد است: همدلی هوش مصنوعی، به‌ویژه در مواجهه با مسائل پیچیده روانی، لزوماً به معنای حمایت درست و ایمن نیست.

او با اشاره به نوجوانانی که با مشکلاتی مانند افت خلق، افسردگی و اضطراب‌های شدید و ریشه‌دار روبه‌رو هستند، توضیح می‌دهد که این افراد ممکن است به دلیل ترس از قضاوت، نصیحت‌های مکرر یا شنیدن پیش‌بینی‌های منفی از سوی والدین، ترجیح دهند مسائل خود را با چت‌بات‌ها در میان بگذارند.

همدلی بیش از اندازه و خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای در پاسخ‌های چت‌بات‌ها می‌تواند خطرساز و آسیب‌زا باشد

به گفته این روان‌شناس، نوجوان در چنین شرایطی بیش از هر چیز می‌خواهد حرف بزند و احساساتش را بیان کند؛ می‌خواهد کسی بدون قطع کردن صحبت‌هایش به او گوش بدهد و پس از پایان حرف‌هایش پاسخ دهد. این همان تجربه‌ای است که ممکن است در گفت‌و‌گو با چت‌بات به دست بیاورد.

بااین‌حال، فارسی‌نژاد هشدار می‌دهد که همدلی بیش از اندازه و خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای در پاسخ‌های چت‌بات‌ها می‌تواند خطرساز و آسیب‌زا باشد. به‌ویژه زمانی که نوجوان درباره افسردگی شدید یا افکار آسیب زدن به خود صحبت می‌کند، یک پاسخ نامناسب و تأییدکننده افکار خودآسیب‌رسان می‌تواند پیامد‌های بسیار جدی داشته باشد. او تأکید می‌کند که در چنین موقعیت‌هایی، پاسخ همدلانه نباید به تأیید ناامیدی یا تقویت افکار آسیب‌زننده منجر شود.

همدلی؛ مهارتی که باید دوباره یاد بگیریم

فارسی‌نژاد در پایان، با تأکید بر ضرورت تقویت مهارت همدلی در روابط انسانی، می‌گوید: امیدوارم همدلی در جامعه ما بیشتر از گذشته شود. امیدوارم بتوانیم این مهارت را یاد بگیریم، آن را به دیگران آموزش دهیم و در روابط روزمره خود به کار ببریم.

او معتقد است: همدلی نباید صرفاً واکنشی مقطعی در مواجهه با ناراحتی دیگران باشد، بلکه باید آن‌قدر در روابط انسانی تمرین و تکرار شود که به یکی از عادت‌ها و ویژگی‌های ارزشمند انسانی تبدیل شود؛ عادتی که همه افراد جامعه آن را در ارتباط با یکدیگر به کار بگیرند.

منبع: ایرنا