باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - کوثر یوسف‌زاده ورزشکار توانمند سلماسی، در رقابت‌های قهرمانی کیک‌بوکسینگ کشور که به میزبانی خرمشهر برگزار شد، با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام نخست در وزن ۶۵ کیلوگرم رده سنی جوانان شد و افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان سلماس رقم زد.

این دوره از مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و ورزشکاران از استان‌های مختلف کشور در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نفرات برتر این رقابت‌ها با نظر و انتخاب سرمربی تیم ملی، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت خواهند شد تا مسیر حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را دنبال کنند.

اسماییل پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به کوثر یوسف‌زاده، خانواده محترم ایشان و جامعه ورزش شهرستان، برای این ورزشکار پرتلاش آرزوی تداوم موفقیت و افتخارآفرینی در عرصه‌های ورزشی کرد.