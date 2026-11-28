باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد نبیونی، رئیس بنیاد نخبگان استان البرز، با تأکید بر اهمیت گذار از دانش‌محوری به فناوری‌محوری، اعلام کرد که استان البرز با تکیه بر زیرساخت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری هدفمند، در مسیر تقویت جایگاه خود در زنجیره نوآوری کشور قرار دارد.

تمرکز بر ۹ حوزه استراتژیک در البرز

نبیونی در گفتگو با برنامه «امروز البرز»، با اشاره به نقش حیاتی نوآوری در اقتدار ملی و رفاه عمومی، از شناسایی ظرفیت‌های علمی استان در ۹ حوزه تخصصی خبر داد. وی حوزه‌های زیر را از اولویت‌های اصلی توسعه فناوری در البرز دانست:

هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال

زیست‌فناوری و سلول‌های بنیادی

کشاورزی نوین و سلامت و بهداشت

آب، انرژی و محیط زیست

علوم شناختی و فناوری‌های همگرا

ایجاد بسترهای کار اشتراکی و شتاب‌دهندگی

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با هدف‌گذاری برای حمایت از نسل جدید متخصصان، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی تأکید کرد. وی افزود: «برای تبدیل ایده‌های علمی به محصولات بازار، ایجاد سراهای نوآوری، نواحی فناور، شتاب‌دهنده‌ها و به‌ویژه فضاهای کار اشتراکی (Co-working spaces) برای جوانان و فریلنسرهای حوزه فناوری، از اولویت‌های ماست.

نقش شهید فخری‌زاده؛ الگو برای نوآوری ایران‌ساخت

نبیونی با یادکرد از روز نوآوری و فناوری ایران‌ساخت و یادآوری نقش شهید محسن فخری‌زاده در پیشرفت صنایع دفاعی، خاطرنشان کرد: «شهادت ایشان یادآور این نکته است که باید با بهره‌گیری از توان جوانان و نخبگان، خودکفایی در حوزه‌های حساس را به یک اصل تبدیل کنیم.

از شناسایی مسائل تا راهکارهای عملیاتی

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده برای شناسایی نیازهای واقعی استان، از تدوین کتاب «نظام مسائل استان» خبر داد و افزود: «ما با شناسایی دقیق چالش‌های استان، تلاش می‌کنیم تا با ایجاد هماهنگی میان دانشگاه‌ها، صنایع و مجموعه‌های نوآوری، ظرفیت‌های علمی را به راهکارهای کاربردی و اقتصادی تبدیل کنیم.