باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در گفتگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام»، شهروندان منطقه ۲ کرج با مطرح چالش‌های روزانه خود از جمله وضعیت نامناسب معابر و ترافیک، خواستار مداخله فوری شهرداری شدند. مهندس لطفی، شهردار منطقه ۲، در پاسخ به این مطالبات، برنامه‌های اجرایی جاری را تشریح کرد.

چالش انباشت نخاله در محدوده محمدشهر و ایستگاه مترو

یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان، انباشت چندین‌ساله نخاله‌های ساختمانی در محدوده ایستگاه متروی محمدشهر و جاده محمدشهر بود. این شهروندان خواستار انتقال فوری این حجم از پسماند به محل مجاز در «حلقه‌دره» و بازگشایی مسیر زیرگذر برای تسهیل تردد شدند.

شهردار منطقه ۲ در پاسخ به این مطالبه، با اشاره به اینکه محدوده مذکور در حوزه خدماتی منطقه ۹ قرار دارد، اعلام کرد: «موضوع با شهرداری منطقه ۹ برای اقدام سریع در زمینه جمع‌آوری و انتقال نخاله‌ها در دست بررسی است.»

ترافیک زیرگذر ساسانی و چالش‌های عمرانی

محدوده ساسانی و زیرگذر متصل به اتوبان نیز از دیگر نقاط مورد بحث در این گفتگو بود. شهروندان از تأثیر عملیات حفاری بر ترافیک سنگین این منطقه و نیاز به بهسازی معابر شکایت کردند.

لطفی در این خصوص توضیح داد: «ترافیک زیرگذر ساسانی، بخشی از پیامدهای عملیات عمرانی و تعریض بزرگراه بوده است. با وجود اتمام مراحل اجرایی و آسفالت، به دلیل ساختار قدیمی بافت و تراکم بالای جمعیت، مدیریت ترافیک همچنان یک چالش است که موضوع به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری برای ارائه راهکار نهایی ارجاع شده است.»

گزارش وضعیت آسفالت و مقابله با تخلیه غیرمجاز نخاله‌ها

شهردار منطقه ۲ در پاسخ به خواسته‌ی شهروندان برای آسفالت معابری نظیر بلوار کامیونداران و خیابان زمزم، از برنامه‌های جاری خبر داد:

آسفالت معابر: عملیات در میدان شهید فهمیده و خیابان‌های رنجی شمالی و جنوبی در جریان است.

مقابله با تخلفات: در خیابان زمزم، علی‌رغم نصب دوربین و نیوجرسی، همچنان تخلیه غیرمجاز نخاله مشاهده می‌شود که منجر به توقف خودروهای متخلف و انتقال نخاله‌ها به حلقه‌دره شده است.

شهردار منطقه ۲ در پایان تأکید کرد که تمامی مطالبات از طریق سامانه ۱۳۷ و بازدیدهای میدانی، به‌طور مستمر پیگیری می‌شود تا رفع نواقص شهری با سرعت بیشتری صورت گیرد.