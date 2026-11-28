باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان، در پاسخ به طیف گسترده‌ای از مطالبات شهروندان در خصوص تأخیر در تحویل واحدها، هزینه‌های انشعابات و چالش‌های انتقال سند، اب aclarationهای مهمی را در اختیار متقاضیان قرار داد.

تفاوت مسئولیت‌ها: چرا برخی هزینه‌ها بر عهده مردم است؟

رضایی با تبیین تفاوت ساختاری پروژه‌ها، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها یعنی «هزینه تکمیل انشعابات» پاسخ داد. وی تصریح کرد: «در پروژه‌های **تعاونی‌محور**، شرکت عمران تنها تأمین‌کننده زمین و تسهیل‌گر است و تمام هزینه‌های اجرایی و انشعابات بر عهده تعاونی و متقاضیان است؛ اما در پروژه‌های **سه‌جانبه**، مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات بر عهده شرکت عمران و دولت قرار دارد.»

راهکار پرداخت هزینه تجهیزات هوشمند برق

مدیرعامل شرکت عمران درباره هزینه‌ی جدید نصب تجهیزات هوشمند (مودم و کنتورهای جدید) که منجر به اعتراض برخی شهروندان شده است، گفت: «با توجه به اینکه هزینه تجهیزات برای هر بلوک حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده، توافق شده است که ۵۰ درصد این مبلغ از سوی دولت و ۵۰ درصد از سوی متقاضیان تأمین شود. همچنین امکان دارد شرکت عمران کابل‌ها را تأمین کند و متقاضیان تنها هزینه‌ی خرید مودم و تجهیزات را پرداخت نمایند.»

چگونه نواقص ساختمانی و تحویل واحدها پیگیری شود؟

در پاسخ به گلایه شهروندان از نواقص ساختمانی در پروژه‌های قدیمی، رضایی اعلام کرد: «در پروژه‌های سه‌جانبه، شرکت عمران موظف به تحویل واحد کاملاً بی‌نقص است، اما در پروژه‌های تعاونی‌محور، مسئولیت نهایی با خودِ تعاونی است. متقاضیان باید از طریق اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، عملکرد هیئت‌مدیره‌ها و شفافیت مالی تعاونی‌ها را پیگیری کنند.»

چالش انتقال سند و بدهی شرکا

رضایی در پایان با اشاره به مشکل انتقال سند در برخی پروژه‌های مشارکتی، علت اصلی را عدم تسویه بدهی شرکا با دولت عنوان کرد و تأکید کرد: «تا زمانی که شرکای پروژه، بدهی‌های مربوط به بهای زمین را به دولت تسویه نکنند، فرآیند انتقال اسناد با مشکل مواجه خواهد بود.