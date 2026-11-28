باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا خیلائی، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، از برنامه افزایش جمع‌آوری گازهای همراه نفت و گازهای مشعل خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا تا پایان امسال، ظرفیت جمع‌آوری گاز مشعل به ۲۲ میلیون مترمکعب در روز برسد.

وی با اشاره به میزان گاز همراه نفت در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، حدود ۴۳ تا ۴۸ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت وجود داشته که بخشی از آن در حال جمع‌آوری است و بخش دیگری به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های پایین‌دستی، اختلالات عملیاتی، قطع برق و عدم دریافت گاز از سوی بخش‌های پایین‌دست همچنان سوزانده می‌شود.

خیلائی با بیان اینکه بخشی از گازهای مشعل از گذشته و بدون وجود پروژه‌های جمع‌آوری سوزانده می‌شد، افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴، میزان جمع‌آوری تجمعی گازهای مشعل به حدود ۴ میلیارد مترمکعب رسید که معادل جمع‌آوری روزانه حدود ۱۱ میلیون مترمکعب گاز است. بخشی از این میزان نیز توسط همکاران در شرکت ملی گاز ایران جمع‌آوری شده که حدود ۲ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت جمع‌آوری اضافه کرده و این رقم را به حدود ۱۳ میلیون مترمکعب رسانده است.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دوره جنگ تحمیلی ۴۰ روزه نیز با وجود شرایط دشوار، خریداران گاز و سرمایه‌گذاران به فعالیت خود ادامه دادند و امروز شاهد بهره‌برداری از پنج طرح جمع‌آوری گاز مشعل شامل خط لوله دارخوین و چهار پروژه جمع‌آوری گاز مشعل در میدان‌های مارون ۳ و ۵ هستیم که حدود ۳ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت جمع‌آوری گاز اضافه می‌کند و ظرفیت را به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای ماه‌های آینده گفت: با اجرای طرح‌های عمده و همچنین پروژه‌های کوتاه‌مدتی که قراردادهای آن‌ها سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور امضا شد، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال، حدود ۴ تا ۶ میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت جمع‌آوری گاز مشعل اضافه شود.

خیلائی تأکید کرد: بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت جمع‌آوری گازهای مشعل تا پایان امسال به حدود ۲۲ میلیون مترمکعب در روز برسد.

در ادامه این برنامه فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در برنامه میز اقتصاد با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت برای جمع‌آوری گازهای فلر و مشعل، گفت: وزارت نفت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۷ سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز فلر را جمع‌آوری کند.

وی اظهار کرد: بر اساس تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به جمع‌آوری سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گازهای فلر و مشعل اقدام کند؛ هدفی که معادل جمع‌آوری روزانه حدود ۴۴ میلیون مترمکعب گاز است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای تحقق این تکلیف قانونی، افزود: در صورت انجام نشدن این تکلیف، جریمه‌هایی تا سقف ۷۵ درصد متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی در نظر گرفته شده است.

شهرکی تصریح کرد: درآمد حاصل از این جریمه‌ها نیز به سازمان بهینه‌سازی انرژی اختصاص می‌یابد.