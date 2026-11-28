باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران نفر پس از فراخوان دانشجویان و احزاب مخالف، در پایتخت آلبانی تجمع کرده‌اند. این اعتراض‌ها در ادامه موجی از ناآرامی‌ها برگزار می‌شود که از ماه مه آغاز شده و در ماه‌های گذشته بار‌ها به درگیری میان معترضان و پلیس انجامیده است.

گفته شده پلیس آلبانی برای متفرق کردن معترضان ضد دولتی در شهر تیرانا از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرده است.

این اعتراض‌ها در حالی به درگیری کشیده شد که گروهی از جوانان نقاب‌دار به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و با نیرو‌های پلیس درگیر شدند.

همچنین معترضان نقاب‌دار شیشه‌های ساختمان وزارت حمل‌ونقل و بانک مرکزی را شکستند و تلاش کردند درِ وزارت کشور را تخریب کنند. آنها در ادامه با پرتاب سنگ، نارنجک دودزا و مواد آتش‌زا به سمت پلیس، با نیرو‌های امنیتی درگیر شدند. پلیس نیز از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و ماشین آب‌پاش استفاده کرد.

خبرنگاران همچنین شاهد شلیک گلوله‌های پلاستیکی از سوی یک مأمور پلیس بودند.

وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد در جریان این درگیری‌ها هشت نفر، از جمله یک مأمور پلیس و دو خبرنگار، زخمی شده‌اند.

این جریان ابتدا در اعتراض به طرح ساخت یک هتل لوکس در منطقه حفاظت‌شده طبیعی در سواحل آلبانی شکل گرفت؛ پروژه‌ای که به خانواده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مرتبط است.

معترضان سپس اعتراض‌های خود را به موضوعاتی، چون فساد، وضعیت نامناسب خدمات درمانی و نبود چشم‌انداز شغلی برای جوانان گسترش دادند و خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر این کشور شدند.

منبع: رویترز