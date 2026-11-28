باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - هاشمیان، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز، در گفتگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به روند گسترده اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، از پیشرفت عملیات اجرایی در سایت ۷۰ هکتاری ماهدشت خبر داد.

زمان‌بندی تحویل واحدهای ماهدشت

وی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۲۴ هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی در استان البرز در دست اجراست، اظهار داشت: «سایت ۷۰ هکتاری ماهدشت که در سال ۱۴۰۲ به محدوده شهری الحاق شد، پس از تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی، اکنون آماده تحویل است. طی ۱۰ روز آینده، ۲۰۲ واحد از این سایت به متقاضیانی که دارای شرایط زیر باشند، تحویل داده می‌شود:

۱. خوش‌حساب بودن در پرداخت اقساط.

۲. واریز کامل آورده‌های اعلام‌شده.

۳. شناسایی شدن به‌عنوان متقاضی مؤثر بر اساس اولویت‌های قانونی.»

پاسخ به ابهام واریزی‌های قدیمی در سایت ماهدشت

معاون مسکن و ساختمان البرز در پاسخ به ابهام یکی از شهروندان درباره واریزی‌های گذشته در سایت ماهدشت، ضمن اصلاح یک برداشت اشتباه، تصریح کرد: «برخی متقاضیان با اشتباه در سال ثبت‌نام، به سال ۱۳۸۲ اشاره می‌کنند، در حالی که این مبالغ مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ یا ۱۳۹۰ و در قالب تعاونی‌های مسکن مهر بوده است. از شهروندان خواستیم برای بررسی دقیق سوابق و رفع ابهام در مورد واریزی‌های خود، به اداره‌کل راه و شهرسازی مراجعه کنند.»

تسهیل زیرساخت‌های شهری با سهمیه قیر رایگان

هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بهسازی معابر اشاره کرد و گفت: «در راستای اجرای طرح بازآفرینی شهری، شهرداری‌ها از سهمیه قیر رایگان جهت بهسازی معابر در بافت‌های فرسوده برخوردار می‌شوند. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، به‌طور میانگین سالانه حدود ۲ هزار تن قیر در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته است تا با تمرکز بر محلات هدف، کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.