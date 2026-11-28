باشگاه خبرنگاران جوان ، پرویز ساعدی اظهار کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی با هدف ایجاد و توسعه مشاغل خرد در بخش‌های کشاورزی و دامداری به مددجویان و افراد تحت پوشش بهزیستی پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات در حوزه‌هایی همچون باغداری، زراعت، دامداری، پرورش طیور و زنبورداری هزینه شده و زمینه ایجاد یا توسعه فعالیت‌های تولیدی را برای مددجویان، افراد دارای معلولیت و بهبودیافتگان تحت پوشش بهزیستی فراهم کرده است.

اشتغال روستایی راهکاری برای افزایش درآمد خانوارها

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان با اشاره به اهمیت اشتغال در بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با ظرفیت‌های محلی از راهبردهای بهزیستی برای کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و کمک به ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

ساعدی ادامه داد: واحدهای اشتغال بهزیستی در شهرستان‌ها با شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل هر منطقه و متناسب با توانایی متقاضیان، زمینه بهره‌مندی جامعه هدف از فرصت‌های شغلی و تسهیلات حمایتی را فراهم می‌کنند.

وی آموزش و شناسایی ظرفیت‌های بومی را از عوامل مؤثر در پایداری مشاغل دانست و افزود: حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق روستایی علاوه بر تقویت معیشت خانوارهای تحت پوشش، می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه پایدار این مناطق کمک کند.

۴ شهرستان پیشرو در جذب تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی

ساعدی با اشاره به عملکرد شهرستان‌های کردستان در جذب تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی سال ۱۴۰۴ گفت: شهرستان‌های سروآباد، سقز، دهگلان و کامیاران در جذب این تسهیلات عملکرد پیشرو داشته‌اند.