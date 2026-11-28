باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشست بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در استان کردستان، موضوعاتی از جمله کاهش ۸۰ درصدی مصرف برق پارک‌ها و معابر، رعایت الگوی مصرف انرژی، مدیریت مصرف در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، آسیب‌شناسی وضعیت مصرف و توسعه انرژی‌های خورشیدی با جذب سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین جلوگیری از خاموشی مدارس و صنایع و تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها با هدف تداوم خدمات‌رسانی در شرایط احتمالی محدودیت انرژی، از دیگر محورهای مورد تأکید مدیران دستگاه‌های اجرایی بود.

جلوگیری از قطع گاز خانگی در اولویت برنامه‌های استان

محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اظهار کرد: هدف‌گذاری استان این است که تا حد امکان از قطع گاز در بخش خانگی جلوگیری شود و محدودیت‌های برق نیز به‌صورت مدیریت‌شده اعمال شود تا کمترین تأثیر را بر زندگی روزمره مردم داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در مساجد و اماکن مذهبی افزود: با تعدیل ساعات فعالیت سیستم‌های گرمایشی می‌توان ضمن توجه به مسائل اعتقادی مردم، مصرف انرژی را نیز مدیریت کرد.

مدارس و مراکز درمانی در اولویت تأمین انرژی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با اشاره به ضرورت حفظ پایداری خدمات عمومی گفت: مدارس باید آخرین اولویت برای اعمال محدودیت و تعطیلی باشند.

محمدی همچنین مراکز درمانی، مطب پزشکان و بیمارستان‌ها را از مراکز ضروری برای تأمین انرژی دانست و بر ضرورت اعمال کمترین میزان قطعی در این بخش‌ها تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، مدیریت مصرف انرژی در کنار حفظ پایداری خدمات عمومی و فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی و همکاری مردم است.