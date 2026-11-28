باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین در آزادراه رشت ـ قزوین، حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت و محور چالوس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال روان است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل کردان تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل گرم‌دره تا محمدشهر و همچنین در محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع، ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل فیروزبهام تا نسیم‌شهر خبر داد.

محرابی‌نیا درباره محورهای مسدود نیز گفت: محور هشتگرد ـ طالقان، محور پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و محور وازک ـ بلده مسدود هستند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی کشور خاطرنشان کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.