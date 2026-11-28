باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از ورود سامانه بارشی به کشور از روز یکشنبه خبر داد و گفت: با ورود این سامانه، بارش باران و برف در مناطق غربی آغاز می‌شود و به تدریج بخش‌های گسترده‌ای از کشور را در بر می‌گیرد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی امروز شنبه ۷ آذرماه اظهار کرد: امروز در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است، اما از روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور، بارش باران و برف در مناطق شمال غرب و غرب آغاز خواهد شد.

وی افزود: روز دوشنبه گستره فعالیت این سامانه بارشی به کل نوار غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، غرب اصفهان و قم خواهد رسید و در این مناطق بارش باران و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: همزمان با نفوذ جریان‌های شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و گیلان نیز شرایط برای افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شمالی و کاهش دما فراهم خواهد شد.

ضیائیان بیان کرد: فعالیت این سامانه در روز سه‌شنبه در مناطق یادشده تقویت می‌شود و به غرب مازندران و فارس نیز گسترش خواهد یافت. همچنین روز چهارشنبه بارش‌ها در غرب کشور شدت می‌گیرد و علاوه بر مناطق پیش‌بینی‌شده، بخش‌هایی از جنوب، شمال شرق و مناطق مرکزی کشور نیز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق سردسیر گفت: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه غربی کشور و مناطق مرتفع و سردسیر، بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور همچنین درباره وضعیت جوی و کیفیت هوا در روزهای آینده خاطرنشان کرد: از غرب و جنوب غرب کشور تا صبح دوشنبه، به دلیل پایداری هوا، در برخی نقاط مه و کاهش دید و همچنین رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد.

ضیائیان در پایان هشدار داد: در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور، به دلیل پایداری جو، تجمع آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

.