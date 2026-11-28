باشگاه خبرنگاران جوان، هوشنگ بازوند در دومین روز سفر خود به استان کردستان، به همراه آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان و امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، از چند پروژه راه‌سازی منطقه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی آن‌ها قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید با اشاره به آغاز عملیات اجرایی قطعه نخست کنارگذر شمالی مریوان اظهار کرد: این قطعه به طول ۱۳.۵ کیلومتر وارد مرحله اجرا شده و کل مسیر کنارگذر شمالی مریوان نیز ۱۹.۵ کیلومتر طول دارد که در قالب دو قطعه تعریف شده است.

بازوند افزود: قرارداد اجرای قطعه نخست این پروژه به ارزش حدود ۲ همت منعقد شده است و در جریان بازدید، مذاکرات لازم با نماینده مردم منطقه برای تأمین اعتبار مورد نیاز انجام شد و پیگیری منابع مالی آن در دستور کار قرار گرفت.

تأمین اعتبار تونل کماله پیگیری می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به بازدید از عملیات اجرایی تونل کماله گفت: این پروژه در مجموع پنج کیلومتر طول دارد که شامل ۲ هزار و ۴۰۰ متر تونل و ۲ هزار و ۶۰۰ متر مسیر دسترسی است.

وی با بیان اینکه پیمانکار پروژه فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: دستورهای لازم برای تأمین اعتبار مورد نیاز صادر شده و مقرر است مکاتبات مربوط به تأمین منابع مالی در هفته جاری انجام شود تا پیمانکار بتواند با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را ادامه دهد و پروژه به نتیجه برسد.

تقاطع غیرهمسطح گاران تا یک ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود

بازوند همچنین درباره آخرین وضعیت تقاطع غیرهمسطح گاران اظهار کرد: یک دستگاه پل به طول ۲۵۰ متر از این پروژه سال گذشته زیر بار ترافیک قرار گرفته و عملیات اجرایی هفت کیلومتر از مسیر نیز طی یک سال اخیر انجام شده است.

وی با اشاره به مراحل پایانی اجرای این طرح ادامه داد: در حال حاضر عملیات تکمیلی شامل اجرای نیوجرسی، نصب تابلوها و علائم ایمنی و خط‌کشی مسیر در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده انجام شده است و امیدواریم طی یک ماه آینده عملیات اجرایی به پایان برسد تا تقاطع غیرهمسطح گاران با پیشرفت صددرصدی به‌صورت رسمی به بهره‌برداری برسد.