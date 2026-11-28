باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کشور عراق از ادامه عملیات احداث استحکامات امنیتی در تالاب‌ «هورالهویزه» در امتداد مرز مشترک با ایران خبر داد؛ اقدامی که با هدف مسدود کردن مسیر‌های غیرقانونی عبور و مقابله با قاچاقچیان انجام می‌شود.

هورالهویزه یکی از تالاب‌های مهم مرزی در جنوب شرقی عراق و در امتداد مرز مشترک با ایران است.

این وزارتخانه اعلام کرد تالاب‌ هورالهویزه بیش از ۵۰ کیلومتر امتداد دارد و استقرار پاسگاه‌های مرزی عراق در چند کیلومتری پشت این تالاب‌ها، شکافی امنیتی ایجاد کرده است که قاچاقچیان از آن برای عبور غیرقانونی استفاده می‌کنند.

در همین راستا، نیرو‌های مرزبانی عراق یک خاکریز چندمتری را در این منطقه ساخته و عملیات احداث استحکامات امنیتی روی آن را آغاز کرده‌اند.

عراق می‌گوید این اقدامات با هدف تقویت نظارت بر مرز، دشوار کردن عبور غیرقانونی و افزایش توان نیرو‌های مرزبانی برای کنترل مسیر‌های مورد استفاده قاچاقچیان صورت می‌گیرد.

منبع: الجزیره