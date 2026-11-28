باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال تیم‌ فوتبال استقلال در ورزشگاه شهدای شهرقدس صنعت نفت آبادان با برتری یک گله آبی‌پوشان پایتخت به پایان رسید.

در همان ابتدای نیمه دوم، تیم استقلال روی یک کار تمرین شده صاحب فرصت شد و شوت ماشاریپوف با دفع ناقص دروازه‌بان نفت همراه شد و در ریباند، شوت محکم اسلامی در دقیقه ۴۶، استقلال را به گل رساند.

در ادامه استقلالی‌ها یکی دو فرصت خوب به دست آوردند ولی تعلل در دادن پاس و زدن شوت، مانع از باز شدن مجدد دروازه نفت شد.

در دقیقه ۷۰ شوت سحرخیزان با واکنش دروازه‌بان نفت همراه شد تا توپ راهی کرنر شود.

در اواخر بازی، شاگردان بختیاری‌زاده نمایشی حساب شده را ارائه دادند و ضمن دفاع تیمی، بازی را به خوبی مدیریت کردند و این باعث شد تا صنعت نفت نتواند فرصت جدی گلزنی به دست آورد و در نهایت استقلال سه امتیاز شیرین این دیدار حساس را به دست آورد.