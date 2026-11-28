باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) میزبان ذوب‌آهن بود.

بازی در نیمه اول موقعیت‌های زیادی روی دروازه دو تیم خلق نشد. هر دو تیم، جانب احتیاط را رعایت کردند و بیشتر دنبال شناخت از یکدیگر بودند تا از تک‌موقعیت‌ها استفاده کنند که این اتفاق هم رخ داد و تراکتور و ذوب‌آهن با تساوی به رختکن رفتند.

در نیمه دوم، این ذوب‌آهن بود که برخلاف انتظارات توانست دروازه میزبان را باز کند. علی شجاعی در دقیقه ۵۷ توانست دروازه تراکتور را باز کند تا میهمان با یک گل از تراکتور پیش بیفتد. هواداران تراکتور که استقبال اندکی از این دیدار انجام دادند، شعار‌هایی علیه کادرفنی و جواد نکونام سر دادند و نارضایتی خود را از نتایج اعلام کردند.

دقیقه ۹۵ بازی محمد جواد محمدی بازیکن تعویضی ذوب آهن گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ذوب آهن تمام شود.