باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: یک توده چندکیستی تخمدان به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر و وزن ۱۵ کیلوگرم، طی یک عمل جراحی یک‌ساعته در بیمارستان امیرالمومنین (ع) از شکم یک بیمار ۵۳ ساله خارج شد.

این بیمار ۵۳ ساله با شکایت از درد شکمی و وجود توده در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کرد؛ پس از انجام بررسی‌های تشخیصی از جمله سی‌تی‌اسکن شکم و لگن و معاینات تخصصی، بیمار در بیمارستان امیرالمومنین (ع) بستری شد.

، پس از انجام مشاوره‌های پزشکی و اقدامات درمانی و آماده‌سازی‌های لازم، بیمار به اتاق عمل منتقل شد.

این عمل جراحی توسط فوق‌تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته انجام شد؛ در جریان جراحی، توده بزرگ چندکیستی منشا گرفته از تخمدان چپ، با ابعاد تقریبی ۶۰ سانتی‌متر و وزن حدود ۱۵ کیلوگرم، خارج شد.

این جراحی در مدت حدود یک ساعت انجام شد و توده تخمدانی به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.