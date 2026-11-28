باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه بررسی مسائل محور‌های مواصلاتی کلان‌شهر شیراز که با حضور جعفر قادری و روح‌الله نجابت، نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همراه بود، با گرامیداشت فرارسیدن سالروز ولادت با برکت حضرت صدیقه طاهره (س) و پاسداشت مقام زن، از همراهی مستمر مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: نمایندگان حلقه پیوند حاکمیت و مردم هستند و با توجه به وسعت گسترده فارس و جمعیت پنج‌ونیم میلیون نفری آن، نقش نمایندگان در پیگیری مطالبات کلان استان در صحن و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، بازوی توانمند پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است.

او با اشاره به تبدیل شدن فارس به یک کارگاه بزرگ عمرانی افزود: حتی در شرایط جنگی کشور، چرخ توسعه و عمران استان متوقف نشده است و پروژه‌های گسترده‌ای در پهنه راه‌های روستایی، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها با جدیت جریان دارد.

امیری گفت: کسب رتبه برتر کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی در هفته دولت سال جاری، گواه روشنی بر حاکمیت نگاه برنامه‌محور و تلاش هوشمندانه متولیان امر است.

نماینده عالی دولت در استان فارس بر لزوم رعایت تناسب میان وظایف و منابع شهرداری شیراز تأکید کرد و ادامه داد: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر همواره در گره‌گشایی از مسائل عمرانی پیشگام بوده‌اند، اما نباید بار مالی مضاعف و فراتر از توان اعتباری را به مدیریت شهری تحمیل کرد. همراهی دستگاه‌ها با شهرداری باید بر پایه تعامل قانونمند و متوازن استوار باشد.

امیری در ادامه با اشاره به آمار نرخ تلفات جاده‌ای، اولویت‌بندی طرح‌ها بر مدار ایمنی‌بخشی را ضروری دانست و پیرامون تکالیف اجرایی محور‌های مواصلاتی پیرامون شیراز دستور‌های ویژه‌ای صادر کرد و تکمیل محور لپویی به تنگ‌خیاره با هدف جلوگیری از ورود وسایل نقلیه سنگین به هسته مرکزی شهر شیراز را در اولویت نخست دانست.

او همچنین گفت: با توجه به پیشرفت افزون بر ۸۰ درصدی جاده قره‌پیری و اهمیت حیاتی آن در تسهیل دسترسی بیماران و کادر درمان به مجتمع پیوند اعضا، شهرداری شیراز مکلف است بخش باقی‌مانده را با هماهنگی شورای اسلامی شهر بی‌درنگ در اولویت قطعی اجرا قرار دهد و موانع آن را مرتفع کند.

استاندار فارس گفت: ساماندهی خروجی شیراز به سمت خرامه به سبب مطالبات مردمی در دستور کار قرار دارد و اجرای راست‌گرد صدرا نیز با هماهنگی شرکت عمران، راهداری و پلیس راهور پیگیری می‌شود.

امیری گفت: احداث پل گچی و تقاطع‌های واقع در حوزه سرزمینی شیراز با توافق و محوریت شهرداری سامان می‌یابد و زیرساخت‌های محور شهرک صنعتی به طرف اسلاملو نیز از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی آماده‌سازی می‌شود و عملیات آسفالت‌ریزی آن طبق مصوبه صورت خواهد پذیرفت.

استاندار فارس در خصوص تأمین مالی پروژه رحمت‌آباد به ایزدخواست گفت: از محل اعتبارات توازن، تأمین مالی این پروژه پیگیری خواهد شد و کمربندی جنوبی شیراز نیز باید با اصلاح فرآیند‌های بودجه‌ای و کدگذاری در ردیف اعتباری مناسب تعریف شود.

امیری همچنین با تعیین ضرب‌الاجل برای شفاف‌سازی زمان‌بندی طرح‌ها تأکید کرد: کارشناسان حوزه عمرانی موظفند تاریخ دقیق پایان و بهره‌برداری تمامی پروژه‌های آغازشده را محاسبه و اعلام کنند. در این میان، پیگیری تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار موافقت‌شده از سوی سازمان مجری، تأمین قیر شهرداری شیراز ظرف مدت یک هفته، ساماندهی اعتبارات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و تعیین تکلیف طرح‌هایی نظیر فیروزآباد به دارالمیزان و پدافند غیرعامل در تونل ملل باید بدون فوت وقت به انجام برسد.

در این جلسه که با حضور محمودرضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، محمد‌حسن اسدی شهردار شیراز، محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی، علیرضا امیری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود، هریک از مدیران و مسئولان در خصوص پروژه‌های بررسی شده به بیان دیدگاه‌ها و گزارش دستگاه اجرایی زیرمجموعه خود پرداختند.

منبع: استانداری فارس