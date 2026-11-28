باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس ژئوفیزیک آکادمی علوم روسیه اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر روز شنبه شبه‌جزیره کامچاتکا در منطقه خاور دور این کشور را لرزانده است.

بر اساس بیانیه شعبه منطقه‌ای این مرکز، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۷۲ کیلومتری مرکز منطقه کامچاتکا قرار داشته و این زمین‌لرزه در عمق ۱۸۹.۱ کیلومتری زمین رخ داده است.

خبرگزاری دولتی تاس نیز به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که زمین‌لرزه شبانه موجب بیدار شدن ساکنان منطقه شد و شماری از آنها با وجود کولاک و سرمای هوا، برای حفظ ایمنی از ساختمان‌های مسکونی خارج شدند.

منبع: آناتولی