باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه خانگی خود نقش جهان میزبان نساجی مازندران بود.

سپاهان از ابتدا بازی را تهاجمی آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه ۶ به نتیجه رسید و عباس حبیبی روی پاس مهدی لیموچی از چپ با یک ضربه فنی و پشت پا، زردپوشان اصفهانی را یک بر صفر پیش انداخت.

حملات سپاهان ادامه داشت و شاگردان محرم نویدکیا در دقیقه ۱۴ با ضربه آریا یوسفی روی پاس به عقب لیموچی به گل دوم هم رسید، اما این گل در ادامه پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدئویی به دلیل ارسال پاس گل در موقعیت آفساید مردود اعلام شد.

دقیقه ۲۰ این بار یوسفی در نقش گل‌ساز ظاهر شد و پاس رو پای او در پشت محوطه جریمه را کسری طاهری با یک ضربه سرضرب تبدیل به گل دوم سپاهان کرد.

نساجی در ادامه برای جبران رو به جلوتر بازی کرد و در دقیقه ۲۳ جواد آقایی‌پور توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

سپاهان در ادامه فشار را بیشتر کرد و در دقیقه ۳۱ روی یک ضد حمله و ارسال پاس پشت مدافعان، حبیبی این بار در نقش گل‌ساز ظاهر شد و توپ را در دهانه دروازه خالی به طاهری رساند و او هم با یک ضربه دقیق دروازه نساجی را برای سومین بار باز کرد و خودش را نیز ۲ گله کرد.

نیمه اول با برتری ۳ - ۱ سپاهانی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز عطش به گل سپاهان‌های تداوم داشت و در دقیقه حبیبی روی پاس یوسفی با یک شوت دیدنی از پشت محوطه جریمه، دروازه نساجی را باز کرد تا گل چهارم شاگردان محرم نویدکیا به ثبت برسد.

در دقیقه ۷۸سپاهان صاحب یک ضربه پنالتی شد و احسان حاج‌صفی پشت توپ قرار گرفت و این ضربه را تبدیل گل کرد تا جشنواره گل سپاهان در نقش جهان به ایستگاه پنجم برسد.

در نهایت سپاهان با برتری ۵ - ۱ نساجی را بدرقه کرد و با ۳۰ امتیاز جایگاه خود را در صدرجدول لیگ برتر تثبیت کرد.

نساجی هم برای هشتمین هفته متوالی نتوانست به پیروزی برسد و با این باخت، ۱۳ امتیازی و در رده چهاردهم ماند.