باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آقاعلی یوسف‌وند اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از استان‌های همجوار (کرمان) و شناسایی افراد مظنون به ارتکاب این جنایت، مشخص شد متهم اصلی به همراه پدر خود با یک دستگاه خودرو پژو پارس سفیدرنگ به سمت شهرستان بندرعباس در حال فرار است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت جلوگیری از فرار متهمان، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران ایستگاه بازرسی شهید چغازردی میناب قرار گرفت و مأموران با هوشیاری، سرعت عمل و اجرای طرح مهار، کنترل محورهای مواصلاتی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی میناب تصریح کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید چغازردی پس از شناسایی خودرو موردنظر، موفق شدند 2 نفر از متهمان اصلی این پرونده را دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرمانده انتظامی شهرستان میناب با تأکید بر اینکه برخورد قانونی با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ یوسف وند همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از فعالیت‌های مجرمانه، مراتب را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا زمینه پیشگیری از جرائم و تقویت امنیت پایدار در جامعه فراهم شود.