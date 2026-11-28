باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد میزبان برنتفورد بود.

مائوریسیو پوچتینو که جانشین مایکل کریک شده است برای اولین حضور روی نیمکت شیاطین سرخ در اولدترافورد را تجربه کرد.

بازی برای شیاطین سرخ خوب آغاز نشد و کالوم ویلسون در دقیقه ۱۹ برنتفورد را پیش انداخت. او در دقیقه ۳۲ نیز بار دیگر برای تیمش گلزنی کرد تا هواداران شیاطین سرخ در سکوت محض فرو روند.

در ادامه تلاش‌های شاگردان پوچتینو ثمری نداشت و در دقیقه ۸۲ کریستوفر آیر گل سوم برنتفورد را زد تا اختلاف به ۳ گل برسد.

در ادامه شب کابوس وار منچستری‌ها در دقیقه ۱+۹۰ کوین شاده دروازه را باز کرد تا اختلاف به ۴ گل برسد تا برنتفورد به یک پیروزی تاریخی و ارزشمند دست یابد.

برنتفورد درحالی به این پیروزی رسید که آخرین پیروزی آن‌ها در اولدترافورد به ۱۳ فوریه ۱۹۳۷ می‌رسد.

منچستریونایتد با ۸ امتیاز در رده نوزدهم جدول قرار گرفته است.

برنتفورد نیز با ۲۰ امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفت.