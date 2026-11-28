باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد حاضر است در چارچوب توافقی برای تشکیل کابینه واحد، ابتدا گادی آیزنکوت نخست‌وزیر شود و او در آن دوره، در جایگاه معاون نخست‌وزیر فعالیت کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار»، برای تشکیل کابینه‌ای بدون حضور نتانیاهو پیشرفت‌هایی داشته است.

نتانیاهو با اشاره به اینکه حزب لیکود به ریاست او ۲۵۰ هزار رأی بیشتر به دست آورده، گفت به‌طور طبیعی باید خودش ریاست کابینه را بر عهده بگیرد یا دست‌کم در دوره دو ساله اول، نخست وزیر شود. با این حال، او مدعی شد به دلیل آنچه «تهدید وجودی» علیه تل‌آویو می‌خواند، حاضر است از این اصل صرف‌نظر کرده و نخست‌وزیری را در ابتدای دوره به آیزنکوت واگذار کند.

او در ادامه، احزاب عربی را به حمایت از خشونت متهم کرد و مدعی شد همکاری آنها با آیزنکوت می‌تواند امنیت رژیم صهیونیستی را به خطر بیندازد.

تشکیل کابینه بر اساس دوره چرخشی نخست‌وزیری پیش از این نیز در رژیم صهیونیستی سابقه داشته است. در سال ۲۰۲۰، بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز برای تشکیل کابینه واحد توافق کردند که نتانیاهو ۱۸ ماه نخست‌وزیر باشد و پس از آن گانتز جای او را بگیرد؛ اما این توافق پیش از اجرای مرحله دوم و رسیدن نوبت نخست‌وزیری به گانتز، به دلیل اختلافات ائتلافی و تصویب نشدن بودجه به شکست انجامید.

در انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر (۵ آبان) بلوک حامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد. احزاب مخالف نتانیاهو در مجموع ۴۸ کرسی کسب کردند و احزاب عرب نیز ۱۹ کرسی به دست آوردند. به این ترتیب، هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه دست نیافتند و تشکیل کابینه مستلزم توافق و ائتلاف چند حزب بود.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در ۸ نوامبر (۱۷ آبان) مأموریت تشکیل کابینه را به گادی آیزنکوت سپرد؛ زیرا نمایندگان احزابی با مجموع ۶۷ کرسی از او حمایت کرده بودند، در حالی که فقط ۴۶ نماینده از نتانیاهو حمایت کردند. آیزنکوت تا ششم دسامبر (۱۵ آذر) برای تشکیل کابینه فرصت داشت و رئیس رژیم صهیونیستی می‌توانست این مهلت را حداکثر ۱۴ روز دیگر تمدید کند. در صورت شکست این تلاش، امکان سپردن مأموریت به نامزدی دیگر وجود داشت و اگر هیچ‌یک از مسیر‌های قانونی به تشکیل کابینه منجر نمی‌شد، کنست منحل و انتخابات جدید برگزار می‌شد.

منبع: تایمز اسرائیل