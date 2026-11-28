باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یائیر لاپید، از رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو، پیشنهاد او برای چرخشی کردن دوره نخست وزیری و واگذاری دوره اول به گادی آیزنکوت را «فریبکاری آشکار» توصیف کرد.

لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نتانیاهو را فردی توصیف کرد که به‌طور مکرر فریبکاری کرده، به شرکای سیاسی خود خیانت کرده و توافق‌ها را زیر پا گذاشته است. او گفت تنها راه سنجش جدیت پیشنهاد نتانیاهو، تشکیل کابینه‌ای به ریاست آیزنکوت بدون حضور حزب لیکود و سپس آغاز مذاکرات برای پیوستن این حزب به ائتلاف است.

یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها نیز در واکنش به این تحولات در شبکه ایکس نوشت: «دیگر بس است؛ این ترفند‌ها و بازی‌ها کافی است. نتانیاهو شکست خورده و وظیفه ماست کابینه‌ای برای تغییر و نجات تشکیل دهیم».

نتانیاهو ساعاتی پیش اعلام کرد که حاضر است در چارچوب توافقی برای ایجاد ائتلاف و تشکیل کابینه، ریاست کابینه را به صورت چرخشی با گادی آیزنکوت تقسیم کند و ابتدا آیزنکوت نخست وزیر شود. بر این اساس، در دوره اول، نتانیاهو معاون نخست وزیر خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» برای تشکیل کابینه‌ای بدون حضور نتانیاهو پیشرفت‌هایی داشته است.

تشکیل کابینه بر اساس دوره چرخشی نخست‌وزیری پیش از این نیز در رژیم صهیونیستی سابقه داشته است. در سال ۲۰۲۰، بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز برای تشکیل کابینه واحد توافق کردند که نتانیاهو ۱۸ ماه نخست‌وزیر باشد و پس از آن گانتز جای او را بگیرد؛ اما این توافق پیش از اجرای مرحله دوم و رسیدن نوبت نخست‌وزیری به گانتز، به دلیل اختلافات ائتلافی و تصویب نشدن بودجه به شکست انجامید.

بر اساس نتایج انتخابات ۲۷ اکتبر در سرزمین‌های اشغالی، هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی این رژیم به‌تنهایی توان تشکیل کابینه را ندارند. در این انتخابات بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و احزاب مخالف او ۴۸ کرسی به دست آوردند و ۱۹ کرسی دیگر نیز به احزاب عرب رسید. از آنجا که تشکیل کابینه به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز داشت، دستیابی به توافق میان چند حزب برای تشکیل ائتلاف ضروری است.

در پی این نتایج، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در ۸ نوامبر مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت سپرد.

منبع: تایمز اسرائیل