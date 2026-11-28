\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0622\u0630\u0631\u060c \u0631\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u0634\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u062e \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n