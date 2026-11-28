باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات در مرحله حذفی در آمل ادامه پیدا کرد که از منطقه غرب تیمهای هلدینگ ناصحی تنکابن و آکادمی پوریای ولی آمل و از منطقه شرق تیمهای شهید آقاجانی آمل و یاقوت سرخ قائمشهر به مرحله پایانی صعود کردند.

مرحله حذفی رقابت‌های لیگ کشتی آزاد نونهالان استان مازندران با شرکت ۸ تیم به میزبانی شهرستان آمل در خانه کشتی قاسم رضایی برگزار شد.

در مسابقات برگزار شده گروه غرب، تیم هلدینگ قاسمی تنکابن از سد آکادمی دلاوران گذشت و آکادمی پوریای ولی آمل مقابل قهرمانان نور پیروز شد.

در بازی های گروه شرق نیز شهید آقاجانی آمل برابر حریفش مبل هارمونی قائمشهر به برتری دست یافت. یاقوت سرخ قائمشهر هم موفق به شکست تیم شهدای پاس ساری شد.