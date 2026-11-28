باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته نخست این رقابت‌ها، تیم‌های لیپار سیمرغ و هیات هندبال نوشهر به ترتيب مقابل اوج نور و نیلوفر آبی نوشهر به برتری دست یافتند.

لیپار سیمرغ در روز نخست کار سختی مقابل مهمانش تیم اوج نور در پیش نداشت و با نتیجه قاطع بر ۳۹ بر ۱۳ پیروز شد.

در شهرآورد نوشهری ها هم هیات هندبال نوشهر، برتری خود را با حساب ۳۷ بر ۱۰ برابر نیلوفر آبی به رخ کشید.

تیم هیات هندبال قائمشهر در هفته نخست رقابت ها با قرعه استراحت روبه‌رو شد.

مسابقات لیگ هندبال بانوان بزرگسال مازندران، گرامیداشت شهدای والامقام جنگ رمضان با شرکت ۵ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.