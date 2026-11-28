باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامی - مازندران ۴ کشتی‌گیر و یک مربی در رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک دانش‌آموزی در برزیل خواهد داشت.

۴‌ فرنگی‌کار توانمند و شایسته که به همراه مربی نام‌آشنای نوشهری، محمد خزایی پول در صف اول اعزام به بیستمین دوره بازی‌های ژیمنازیاد در برزیل هستند.

علی چیتگران در ۵۱ کیلو، امیررضا طهماسب‌ پور در ۶۰ کیلو، سید اسماعیل نبوی در ۸۰ کیلو و امیررضا مهری در ۹۲ کیلو، فرنگی کاران مازندرانی اردوی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

بیستمین دوره بازی‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال ( ژیمنازیاد ۲۰۲۶ ) از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود.