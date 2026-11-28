باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان، این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال آن در شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، فعالیت مؤسسات زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهدکودک‌ها نیز فردا در این پنج شهرستان تعطیل خواهد بود.

مدارس سایر شهرستان‌های استان طبق روال عادی و به‌صورت حضوری دایر است.

همچنین بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل یا غیرحضوری هستند، می‌توانند از امکان دورکاری استفاده کنند.