باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش اوکراین می‌گوید در حملات شبانه، تأسیسات نفتی روسیه را در سه منطقه سامارا، روستوف و باشقیرستان هدف قرار داده است.

به ادعای ارتش اوکراین، پالایشگاه نفت نووشاختینسک در منطقه روستوف واقع در جنوب غربی روسیه با ظرفیت پالایش سالانه ۷.۵ میلیون تن نفت، هدف حمله قرار گرفت و انفجار و آتش‌سوزی در این تأسیسات گزارش شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که دو مرکز انتقال و توزیع نفت در مناطق سامارا و نورلینو در باشقیرستان نیز هدف قرار گرفته‌اند و خسارات احتمالی به آنها در حال ارزیابی است.

حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه در سال جاری میلادی شدت بیشتری گرفته و دامنه آنها به تأسیسات نفتی در مناطق دورتر از مرز اوکراین نیز گسترش یافته است.

بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، به‌طور متوسط هر سه روز یک پالایشگاه روسیه هدف حمله قرار گرفته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر از اوکراین خواسته بود حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تولید و توزیع سوخت روسیه را متوقف کند. او در اوایل مهر، با اشاره به کمبود جهانی گازوئیل و افزایش قیمت این سوخت، از ولودیمیر زلنسکی خواست تأسیسات نفتی روسیه را هدف قرار ندهد و گفت چنین حملاتی به بازار جهانی سوخت آسیب می‌زند.

منبع: بریکینگ نیوز