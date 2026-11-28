باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان روز شنبه در جلسه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق و گاز که با حضور معاونان استاندار و همراهی برخط مدیران شرکت‌های برق و گاز شهر و استان تهران و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه کشور در حوزه تأمین انرژی، اظهار کرد: افزایش مصرف گاز در فصل سرد، تأمین برق و استمرار سایر خدمات عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، مدیریت مصرف گاز به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های این دوره باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و مردمی دنبال شود.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و صیانت از بخش تولید، افزود: دستگاه‌های دولتی باید در رعایت الگوی مصرف پیشگام باشند و با مدیریت سیستم‌های گرمایشی، روشنایی و ساعات فعالیت، زمینه الگوسازی برای سایر بخش‌های جامعه را فراهم کنند.

معتمدیان با تأکید بر هدفمند شدن نظارت‌ها و تمرکز بر مشترکان پرمصرف، بیان کرد: صرف صدور اخطار، به‌ویژه برای مشترکان برخوردار و پرمصرف، لزوماً به اصلاح رفتار مصرفی منجر نمی‌شود؛ هدف اصلی باید تغییر پایدار الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی باشد.

استاندار تهران خواستار تقویت نظارت بر مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی، مجتمع‌های تجاری بزرگ، برج‌های مسکونی، استخرها، ویلاباغ‌های فاقد سکونت دائم و استفاده‌کنندگان از تجهیزات گرمایشی(گرماتاب ها) در فضاهای باز شد و بر بررسی راهکارهای اجرایی از جمله تفکیک انشعابات، توسعه کنتورهای هوشمند، اصلاح زیرساخت‌های مصرف و اعمال محدودیت برای مشترکان متخلف پس از طی مراحل قانونی تأکید کرد.

وی همچنین رعایت دمای آسایش ۱۸ درجه در محیط‌های اداری و عمومی و ۲۰ درجه در منازل، مدیریت روشنایی‌های نامتعارف و تابلوهای تبلیغاتی و جلوگیری از مصارف غیرضروری برق و گاز را الزامی و ضروری دانست.

معتمدیان با بیان اینکه صنایع باید آخرین بخش در اعمال محدودیت‌های انرژی باشند، گفت: استفاده از ظرفیت مولدهای خودتأمین، انرژی خورشیدی، جابه‌جایی ساعات فعالیت و بهره‌گیری از روزهای تعطیل برای استمرار تولید، از جمله راهکارهایی است که باید با مشارکت صاحبان صنایع دنبال شود.

وی استمرار فعالیت صنایع غذایی و دارویی را از اولویت‌های مدیریت انرژی استان دانست و افزود: برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های صنعتی و صنفی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از آسیب به معیشت مردم تدوین شود.

استاندار تهران همچنین بر همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و شرکت‌های خدمات‌رسان برای تدوین الگوی اجرایی مدیریت مصرف در مراکز تجاری و واحدهای صنفی تأکید کرد و خواستار تمرکز بر واحدهای پرمصرف، بدون تحمیل فشار غیرضروری به کسب‌وکارهای کوچک شد.

معتمدیان با اشاره به تجربیات موفق سال گذشته در کاهش مصرف انرژی، تحقق کاهش ۲۰ درصدی مصرف را با مشارکت عمومی و اجرای برنامه‌های مؤثر، امکان‌پذیر دانست و تأکید کرد: در مواجهه با عموم مردم، فرهنگ‌سازی، گفت‌وگو و اقناع‌سازی باید در دستور کار جدی باشد.

وی خواستار تدوین بسته جامع رسانه‌ای و تبلیغاتی، تولید محتوای کاربردی، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی و حضور مستمر مدیران و کارشناسان حوزه انرژی در برنامه‌های رسانه‌ای شد و بر ضرورت تشریح راهکارهای ساده و مؤثر صرفه‌جویی برای شهروندان تأکید کرد.

استاندار تهران همچنین با اشاره به پیوستگی خدمات برق، گاز و آب، تصریح کرد: در صورت ضرورت اعمال هرگونه محدودیت، اطلاع‌رسانی دقیق و پیش از اجرا به مردم، اصناف و واحدهای تولیدی الزامی است تا اختلال در یک بخش، مشکلات شهروندان در سایر حوزه‌های خدماتی را تشدید نکند.

معتمدیان در جمع‌بندی این نشست، معاونان اقتصادی و عمرانی استانداری تهران را مأمور پیگیری مستمر برنامه‌های مدیریت انرژی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های تخصصی کرد و خواستار تدوین برنامه‌ای واحد، منطقی، واقع‌بینانه و قابل اجرا با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، ظرفیت‌های موجود و پیش‌بینی سناریوهای مختلف مصرف شد.

وی با تأکید بر ضرورت اجماع، هماهنگی، نظارت مستمر و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، افزود: اقدامات جزیره‌ای نمی‌تواند پاسخگوی شرایط پیش رو باشد و تمامی دستگاه‌ها باید در چارچوب برنامه‌ای مشترک و با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی استان عمل کنند.

استاندار تهران در پایان با اشاره به برنامه برگزاری ۸۰ درصد جلسات مدیریتی استان به‌صورت برخط، این اقدام را نیز گامی در جهت کاهش ترددهای غیرضروری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و زمان و الگوسازی مدیریت بهینه منابع در سطح استان و کشور عنوان کرد.

منبع: استانداری تهران