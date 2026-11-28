از ۹ آبان تا ۷ آذر ماه ۱۴۰۵ تعداد کل مسمومان الکلی در کشور به ۸۶۵ نفر رسیده که ۱۱۹ نفر زن و ۷۴۶ نفر مردهستند.

بیشترین تعداد مسمومان با ۲۴۵ نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و کمترین تعداد مسمومان با ۲ نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زابل است.

همچنین تاکنون ۸ مورد مرگ مغزی گزارش شده است که ۴ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و ۴ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. ۲۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه، ۱۶۰ نفر در بخش‌ها بستری هستند و ۶۷۳ نفر درمان و ترخیص شدند.

میانگین سنی افراد مسموم الکلی ۳۱ سال است و ۱۹۷ نفر از این افراد کمتر از ۲۰ سال سن دارند.

مسمومیت الکلی در این بازه زمانی منجر به تاری دید ۶۲ نفر شده و ۲۳۸ نفر دیالیز شده‌اند.

«حسین کرمانپور» رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این آمار در فضای مجازی نوشت: در صورت هرگونه احتمال مسمومیت الکلی⁩، نباید منتظر بروز علائم ماند؛ مراجعه فوری به اورژانس ضروری است. بهترین راه محافظت از جان، پرهیز کامل از مصرف الکل⁩ است. جان انسان‌ها با هیچ تجربه‌ای قابل معامله نیست.

منبع: وزارت بهداشت