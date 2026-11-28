باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد کل فوتیهای ناشی از مسمومیت با الکل غیراستاندارد و مشروبات تقلبی در بازه زمانی یک ماه اخیر به ۳۲ نفر رسیده است.
از ۹ آبان تا ۷ آذر ماه ۱۴۰۵ تعداد کل مسمومان الکلی در کشور به ۸۶۵ نفر رسیده که ۱۱۹ نفر زن و ۷۴۶ نفر مردهستند.
بیشترین تعداد مسمومان با ۲۴۵ نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و کمترین تعداد مسمومان با ۲ نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زابل است.
همچنین تاکنون ۸ مورد مرگ مغزی گزارش شده است که ۴ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و ۴ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. ۲۴ نفر در بخش مراقبتهای ویژه، ۱۶۰ نفر در بخشها بستری هستند و ۶۷۳ نفر درمان و ترخیص شدند.
میانگین سنی افراد مسموم الکلی ۳۱ سال است و ۱۹۷ نفر از این افراد کمتر از ۲۰ سال سن دارند.
مسمومیت الکلی در این بازه زمانی منجر به تاری دید ۶۲ نفر شده و ۲۳۸ نفر دیالیز شدهاند.
«حسین کرمانپور» رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این آمار در فضای مجازی نوشت: در صورت هرگونه احتمال مسمومیت الکلی، نباید منتظر بروز علائم ماند؛ مراجعه فوری به اورژانس ضروری است. بهترین راه محافظت از جان، پرهیز کامل از مصرف الکل است. جان انسانها با هیچ تجربهای قابل معامله نیست.
منبع: وزارت بهداشت