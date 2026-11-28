باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار و اصلی‌ترین رقیب سیاسی بنیامین نتانیاهو، در واکنش به پیشنهاد او برای تقسیم دوره نخست‌وزیری به‌صورت چرخشی، از نتانیاهو و اعضای حزب لیکود خواست امشب برای آغاز فوری مذاکرات دیدار کنند.

آیزنکوت با اشاره به اینکه حزب لیکود طی سه هفته گذشته درخواست‌ها برای مذاکره را بی‌پاسخ گذاشته و هنوز به پیشنهاد تفصیلی ارائه‌شده در روز یکشنبه واکنشی نشان نداده است، گفت اگر لیکود برای تشکیل کابینه آماده باشد، حاضر است جدیت این حزب را طی ۲۴ ساعت آینده ارزیابی کند.

رهبر حزب یاشار همچنین گفت پیشنهاد خود را از طریق «یک کانال محرمانه» که به درخواست نتانیاهو ایجاد شده بود، ارسال کرده و در آن به مسائل اساسی پرداخته است.

نتانیاهو ساعاتی پیش اعلام کرد که حاضر است در چارچوب توافقی برای ایجاد ائتلاف و تشکیل کابینه، ریاست کابینه را به صورت چرخشی با گادی آیزنکوت تقسیم کند و ابتدا آیزنکوت نخست وزیر شود.

تشکیل کابینه بر اساس دوره چرخشی نخست‌وزیری پیش از این نیز در رژیم صهیونیستی سابقه داشته است. در سال ۲۰۲۰، بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز برای تشکیل کابینه واحد توافق کردند که نتانیاهو ۱۸ ماه نخست‌وزیر باشد و پس از آن گانتز جای او را بگیرد؛ اما این توافق پیش از اجرای مرحله دوم و رسیدن نوبت نخست‌وزیری به گانتز، به دلیل اختلافات ائتلافی و تصویب نشدن بودجه به شکست انجامید.

یائیر لاپید، از رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو، پیشنهاد جدید او را «فریبکاری آشکار» توصیف کرده است. لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نتانیاهو را فردی توصیف کرد که به‌طور مکرر فریبکاری کرده، به شرکای سیاسی خود خیانت کرده و توافق‌ها را زیر پا گذاشته است. او گفت تنها راه سنجش جدیت پیشنهاد نتانیاهو، تشکیل کابینه‌ای به ریاست آیزنکوت بدون حضور حزب لیکود و سپس آغاز مذاکرات برای پیوستن این حزب به ائتلاف است.

منبع: تایمز اسرائیل