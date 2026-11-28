باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - قاسم رفیعی مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در دومین نشست شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار موظف‌اند به تکالیف قانونی خود عمل کنند و هرگونه کوتاهی یا ترک فعل در این زمینه، برای پیگیری قانونی به دادستانی معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی استان از ابتدای سال تا پایان آبان افزود: در این بازه زمانی ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف تشکیل و ۴ هزار و ۸۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که میزان جرایم تعیین‌شده در این پرونده‌ها به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رفیعی همچنین از اجرای گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد و گفت: در این مدت ۲۱۹ اکیپ گشت مشترک فعالیت داشته‌اند که حاصل آن تشکیل هزار و ۷۱ پرونده تخلف بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مصوبات این نشست بیان کرد: مقرر شد دادستان‌های مرکز استان و شهرستان‌ها به موضوع نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشند و گزارش‌های ماهانه عملکرد دستگاه‌های نظارتی را به شورای قضایی استان منعکس کنند.

وی تصریح کرد: نظارت مؤثر بر بازار و برخورد با متخلفان، نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و عملکرد دستگاه‌های متولی نیز باید از حیث اجرای تکالیف قانونی و جلوگیری از ترک فعل مورد ارزیابی قرار گیرد.

گفتنی است؛ دومین نشست شورای قضایی استان به ریاست رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری و با حضور دستگاه‌های عضو شورای قضایی در سالن جلسات اداره‌کل تعزیرات حکومتی برگزار شد.